Як вилікувати храп та не "садити" серце. Лікар назвав ефективні поради

Доктор Юрій Габорець розповів, як вилікувати храп та почати добре спати. Ця проблема не тільки заважає відпочивати, а ще й "садить" серце. Саме тому ігнорувати храп не варто.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Габорець розповів у новому відео , яке розмістив у TikTok.

Позбутися храпу раз і назавжди - 8 кроків

"Якщо апное - треба лікувати одразу", - зазначив лікар та назвав основні етапи боротьби з храпом.

Перший крок - виключити усе, що може провокувати храп. Лікар радить відмовитися від алкоголю, снодійних та заспокійливих препаратів. Окрім цього, уникайте важкої та пізньої вечері. Якщо є зайва вага - потрібно худнути, наголосив Габорець.

Другий крок - давати навантаження легеням. За словами лікаря, перед сном можна поспівати. А якщо ви живете у приватному будинку, він радить пограти на духових інструментах.

Як побороти храп (фото: freepik.com)

Третій крок - полоскання. Аби не хропіти, ви можете прополоскати горло відваром кори дуба.

Четвертий крок - змініть подушку. Лікар радить обрати ортопедичну, аби "запрокидувало голову".

П'ятий крок - відстеження храпу. Ви можете встановити спеціальні мобільні застосунки, які будуть аналізувати ваше дихання під час сну. І коли ви почнете хропіти, телефон почне "пищати на високих тонах", розповів Габорець.

Як позбутися храпу вночі (фото: freepik.com)

Шостий крок - зверніться до лікарів. Варто проконсультуватися в отоларинголога, він допоможе зрозуміти, чи є у вас поліпи в носі або ж крива перегородка. А ендокринолог визначить, чи є у вас гіпотиреоз (проблеми з щитоподібною залозою та гормонами).

Сьомий крок - купіть спеціальні аксесуари для сну. Лікар розповів, що для боротьби з храпом допоможе маска, яка допомагає робити вночі вдих.

Восьмий крок - подумайте про операцію. Проконсультуйтеся зі спеціалістами. Можливо, вам допоможе "пластика" піднебіння - хірургічна операція з використанням лазера.

"Вилікувати храп потрібно як для себе, так і для своїх домашніх, щоб вони могли теж висипатись. А вам храп не садив вночі серце", - наголосив Габорець.