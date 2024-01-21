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Як вилікувати храп та не "садити" серце. Лікар назвав ефективні поради

Неділя 21 січня 2024 10:38
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Як вилікувати храп та не "садити" серце. Лікар назвав ефективні поради Як позбутися храпу (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Юрій Габорець

Доктор Юрій Габорець розповів, як вилікувати храп та почати добре спати. Ця проблема не тільки заважає відпочивати, а ще й "садить" серце. Саме тому ігнорувати храп не варто.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Габорець розповів у новому відео, яке розмістив у TikTok.

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"Якщо апное - треба лікувати одразу", - зазначив лікар та назвав основні етапи боротьби з храпом.

Перший крок - виключити усе, що може провокувати храп. Лікар радить відмовитися від алкоголю, снодійних та заспокійливих препаратів. Окрім цього, уникайте важкої та пізньої вечері. Якщо є зайва вага - потрібно худнути, наголосив Габорець.

Другий крок - давати навантаження легеням. За словами лікаря, перед сном можна поспівати. А якщо ви живете у приватному будинку, він радить пограти на духових інструментах.

Як позбутись храпу (фото: Freepik)

Як побороти храп (фото: freepik.com)

Третій крок - полоскання. Аби не хропіти, ви можете прополоскати горло відваром кори дуба.

Четвертий крок - змініть подушку. Лікар радить обрати ортопедичну, аби "запрокидувало голову".

П'ятий крок - відстеження храпу. Ви можете встановити спеціальні мобільні застосунки, які будуть аналізувати ваше дихання під час сну. І коли ви почнете хропіти, телефон почне "пищати на високих тонах", розповів Габорець.

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Як позбутися храпу вночі (фото: freepik.com)

Шостий крок - зверніться до лікарів. Варто проконсультуватися в отоларинголога, він допоможе зрозуміти, чи є у вас поліпи в носі або ж крива перегородка. А ендокринолог визначить, чи є у вас гіпотиреоз (проблеми з щитоподібною залозою та гормонами).

Сьомий крок - купіть спеціальні аксесуари для сну. Лікар розповів, що для боротьби з храпом допоможе маска, яка допомагає робити вночі вдих.

Восьмий крок - подумайте про операцію. Проконсультуйтеся зі спеціалістами. Можливо, вам допоможе "пластика" піднебіння - хірургічна операція з використанням лазера.

"Вилікувати храп потрібно як для себе, так і для своїх домашніх, щоб вони могли теж висипатись. А вам храп не садив вночі серце", - наголосив Габорець.

Раніше ми вже розповідали, що лікар відповів, що краще - ібупрофен чи парацетамол.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, чому не варто запалювати ароматичні свічки вдома.

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