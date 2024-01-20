Лікар відповів, що краще - ібупрофен чи парацетамол. Запам'ятайте раз і назавжди

Парацетамол та ібупрофен вважаються одними з найпопулярніших болезаспокійливих препаратів. Однак не всі знають, чим вони відрізнятимуться. Британський доктор Сермед Межер пояснив, у чому різниця між парацетамолом та ібупрофеном.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео , яким Межер поділився у TikTok.

Спочатку лікар радить зрозуміти, як тіло відчуває біль і сигналізує про це. Наприклад, як у хребті зміщується диск, організм починає подавати "сигнал лиха", через що імунні клітини збираються навколо "проблемного місця".

І тоді область спини, в якій змістився диск, починає опухати, там з'являється біль. Таким чином, організм буквально "кричить" про те, що людині точно варто відмовитися від фізичних навантажень і дати тілу відновитися.

Що ефективніше - парацетамол або ібупрофен (колаж: РБК-Україна)

У чому різниця між парацетамолом та ібупрофеном

За словами лікаря, ці препарати діють по-різному. Парацетамол, стверджує він, знижує силу болю. Простими словами, завдяки препарату мозок отримує менше "сигналів" про проблему, а тому біль спадає.

А ібупрофен, зазначив лікар, діє безпосередньо на джерело болю і має протизапальний ефект. Інакше кажучи, він знімає неприємні відчуття шляхом загоєння, а чи не приглушення сигналів мозку.

Важливо враховувати те, що будь-які ліки не слід приймати без призначення лікаря. Тільки фахівець може підібрати правильний препарат, визначити безпечне дозування та розповісти про всі важливі моменти, які варто враховувати при вживанні ліків. Не займайтеся самолікуванням та консультуйтеся з лікарями.