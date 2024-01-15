Це дуже небезпечно. Не запалюйте ароматичні свічки вдома і ось чому
Ароматичні свічки - популярний елемент декору, який не тільки прикрашає оселю, а ще й наповнює її неповторними та дуже приємними ароматами. Втім, не усі вони безпечні. Американський лікар Джон Заде та науковці з Орхуського університету з'ясували, що використання свічок може бути дуже небезпечним.
Чому варто відмовитися від використання ароматичних свічок, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: TikTok-сторінка лікаря, сайт Daily Express.
Чому не можна палити ароматичні свічки
"Якщо ви використовуєте цю одну річ у своєму домі, вам потрібно негайно припинити це робити", - заявив дерматолог.
За його словами, більшість ароматичних свічок виробляють з парафіну. А під час горіння та нагрівання цей матеріал може виділяти дуже токсичні хімікати. Вони потрапляють у повітря та можуть серйозно нашкодити людині, вважає лікар.
Окрім цього, ароматичні свічки нерідко можуть викликати проблеми зі шкірою. Річ у тому, що спеціальні ароматичні речовини, які роблять свічки настільки популярними, здатні провокувати висипання, зокрема на повіках. Також подразнення може з'явитися на будь-якій ділянці тіла.
Дерматолог радить прибрати з квартири свічки з ароматами (скріншот)
У чому небезпека ароматичних свічок - з'ясовували вчені
Окрім цього, минулого року науковці з Департаменту охорони здоров'я Орхуського університету провели дослідження. Вони встановили, що під час горіння свічок у людей з легкими та прихованими формами астми можуть починатися проблеми зі здоров'ям.
Це стосується не тільки диму від свічок, а й пари, яка виникає під час приготування їжі. У людей, які мають вразливі до подразників органи дихання, можуть початися проблеми зі шкірою. Саме тому науковці радять провітрювати приміщення, де горять свічки. А краще їх палити у кімнатах з відкритими вікнами та дверима.
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