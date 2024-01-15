Це дуже небезпечно. Не запалюйте ароматичні свічки вдома і ось чому

Ароматичні свічки - популярний елемент декору, який не тільки прикрашає оселю, а ще й наповнює її неповторними та дуже приємними ароматами. Втім, не усі вони безпечні. Американський лікар Джон Заде та науковці з Орхуського університету з'ясували, що використання свічок може бути дуже небезпечним.

Чому не можна палити ароматичні свічки

"Якщо ви використовуєте цю одну річ у своєму домі, вам потрібно негайно припинити це робити", - заявив дерматолог.

За його словами, більшість ароматичних свічок виробляють з парафіну. А під час горіння та нагрівання цей матеріал може виділяти дуже токсичні хімікати. Вони потрапляють у повітря та можуть серйозно нашкодити людині, вважає лікар.

Окрім цього, ароматичні свічки нерідко можуть викликати проблеми зі шкірою. Річ у тому, що спеціальні ароматичні речовини, які роблять свічки настільки популярними, здатні провокувати висипання, зокрема на повіках. Також подразнення може з'явитися на будь-якій ділянці тіла.

Дерматолог радить прибрати з квартири свічки з ароматами (скріншот)

У чому небезпека ароматичних свічок - з'ясовували вчені

Окрім цього, минулого року науковці з Департаменту охорони здоров'я Орхуського університету провели дослідження. Вони встановили, що під час горіння свічок у людей з легкими та прихованими формами астми можуть починатися проблеми зі здоров'ям.

Це стосується не тільки диму від свічок, а й пари, яка виникає під час приготування їжі. У людей, які мають вразливі до подразників органи дихання, можуть початися проблеми зі шкірою. Саме тому науковці радять провітрювати приміщення, де горять свічки. А краще їх палити у кімнатах з відкритими вікнами та дверима.