Как вылечить храп и не "садить" сердце. Врач назвал эффективные советы

Доктор Юрий Габорец рассказал, как вылечить храп и хорошо спать. Эта проблема не только мешает отдыхать, но еще и "садит" сердце. Именно поэтому игнорировать храп не стоит.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Габорец рассказал в новом видео , которое разместил в TikTok.

Избавиться от храпа раз и навсегда - 8 шагов

"Если апноэ - нужно лечить сразу", - отметил врач и назвал основные этапы борьбы с храпом.

Первый шаг - исключить все, что может провоцировать храп. Врач советует отказаться от алкоголя, снотворных и успокоительных препаратов. Кроме этого, избегайте тяжелого и позднего ужина. Если есть лишний вес - нужно худеть, подчеркнул Габорец.

Второй шаг - давать нагрузку легким. По словам врача, перед сном можно попеть. А если вы живете в частном доме, он рекомендует поиграть на духовых инструментах.

Как побороть храп (фото: freepik.com)

Третий шаг - полоскание. Чтобы не храпеть, вы можете ополоснуть горло отваром коры дуба.

Четвертый шаг - смените подушку. Врач советует выбрать ортопедическую, чтобы "запрокидывало голову".

Пятый шаг - отслеживание храпа. Вы можете установить специальные мобильные приложения, которые будут анализировать ваше дыхание во время сна. И когда вы начнете храпеть, телефон начнет "пищать на высоких тонах", рассказал Габорец.

Как избавиться от храпа ночью (фото: freepik.com)

Шестой шаг - обратитесь к врачам. Стоит проконсультироваться у отоларинголога, он поможет понять, есть ли у вас полипы в носу или кривая перегородка. А эндокринолог определит, есть ли у вас гипотиреоз (проблемы со щитовидной железой и гормонами).

Седьмой шаг - купите специальные аксессуары для сна. Врач рассказал, что для борьбы с храпом поможет маска, помогающая делать ночью вдох.

Восьмой шаг - подумайте об операции. Проконсультируйтесь со специалистами. Возможно, вам поможет "пластика" неба - хирургическая операция с использованием лазера.

"Вылечить храп нужно как для себя, так и для своих домашних, чтобы они могли тоже высыпаться. А вам храп не сажал ночью сердце", - подчеркнул Габорец.