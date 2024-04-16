UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як виглядають звабливі купальники від Кім Кардашьян. Зірка показала на собі

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлія Любченко

Кім Кардашьян презентувала нову колекцію купальників та вирішила показати їх на собі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Кім Кардашьян показала нову колекцію купальників

Кім Кардашьян до літнього пляжного сезону, який розпочнеться вже незабаром, випустила нову та дуже яскраву колекцію купальників. 

А для того, щоб продемонструвати їх, модельєрка знялася у рекламній кампанії нової колекції купальників свого бренду Skims Swim. Звабливі та відверті фотокартки модель показала у своєму Instagram.

На кадрах Кім позує у купальниках, а також костюмах зі зміїним принтом. Зйомку стилізувала Карін Ройтфельд, фотографував - Нік Найт.

Кім Кардашьян позує у власних купальниках (фото: instagram.com/kimkardashian)

Майже кожен купальник від Кардашьян має зміїний принт, але є й однотонні, чорний та червоний. Ці купальники Кім також приміряла на себе і водночас продемонструвала свою ідеальну фігуру. Адже ці купальники підкреслюють тонку талію дівчини та стегна. 

Варто сказати, що це далеко не перша колекція купальників Skims Swim. А ось дебютувала модельєрка у 2022 році.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Кім Кардаш’ян поділилася у соцмережі фотографіями із сімейного відпочинку на островах з сестрою Хлої у власних купальниках.

Кім Кардашьян позує у власних купальниках (фото: instagram.com/kimkardashian)

Читайте РБК-Україна в Google News
Кім КардашянМодні трендиЗірки шоу-бізнесу