Як виглядають звабливі купальники від Кім Кардашьян. Зірка показала на собі

Кім Кардашьян показала нову колекцію купальників

Кім Кардашьян до літнього пляжного сезону, який розпочнеться вже незабаром, випустила нову та дуже яскраву колекцію купальників.

А для того, щоб продемонструвати їх, модельєрка знялася у рекламній кампанії нової колекції купальників свого бренду Skims Swim. Звабливі та відверті фотокартки модель показала у своєму Instagram.

На кадрах Кім позує у купальниках, а також костюмах зі зміїним принтом. Зйомку стилізувала Карін Ройтфельд, фотографував - Нік Найт.

Кім Кардашьян позує у власних купальниках (фото: instagram.com/kimkardashian)

Майже кожен купальник від Кардашьян має зміїний принт, але є й однотонні, чорний та червоний. Ці купальники Кім також приміряла на себе і водночас продемонструвала свою ідеальну фігуру. Адже ці купальники підкреслюють тонку талію дівчини та стегна.

Варто сказати, що це далеко не перша колекція купальників Skims Swim. А ось дебютувала модельєрка у 2022 році.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Кім Кардаш’ян поділилася у соцмережі фотографіями із сімейного відпочинку на островах з сестрою Хлої у власних купальниках.

Кім Кардашьян позує у власних купальниках (фото: instagram.com/kimkardashian)