RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как выглядят соблазнительные купальники от Ким Кардашьян. Звезда показала на себе

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлия Любченко

Ким Кардашьян представила новую коллекцию купальников и решила показать их на себе.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Ким Кардашьян показала новую коллекцию купальников

Ким Кардашьян к летнему пляжному сезону, который начнется в скором времени, выпустила новую и очень яркую коллекцию купальников.

А для того, чтобы продемонстрировать их, модельерша снялась в рекламной кампании новой коллекции купальников своего бренда Skims Swim. Обольстительные и откровенные фотографии модель показала в своем Instagram.

На кадрах Ким позирует в купальниках, а также костюмах со змеиным принтом. Съемку стилизовала Карин Ройтфельд, фотографировал - Ник Найт.

Ким Кардашьян позирует в своих купальниках (фото: instagram.com/kimkardashian)

Почти каждый купальник от Кардашьян имеет змеиный принт, но есть и однотонный, черный и красный. Эти купальники Ким тоже примерила на себя и в то же время продемонстрировала свою идеальную фигуру. Ведь эти купальники подчеркивают тонкую талию девушки и бедра.

Следует сказать, что это далеко не первая коллекция купальников Skims Swim. А вот дебютировала модельер в 2022 году.

Напомним, что совсем недавно Ким Кардашьян поделилась в соцсети фотографиями с семейного отдыха на островах с сестрой Хлои в собственных купальниках.

Ким Кардашьян позирует в своих купальниках (фото: instagram.com/kimkardashian)

Читайте РБК-Украина в Google News
Ким КардашьянМодные трендыЗвезды шоу-бизнеса