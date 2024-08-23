Як виглядають сьогодні Mister Max і Miss Katy - всесвітньовідомі діти-блогери з Одеси

Хто такі Mister Max та Miss Katy

Mister Max та Miss Katy - назва YouTube-каналів блогерів з Одеси Максима Федорука (2011 р. н.) та Каті Федорук (2013 р. н.).

Ідея створення каналів належить їхньому батькові Андрію. Канал для хлопчика зареєстрували у вересні 2014 року, а для Каті, яка тоді ще не вміла говорити, - за два місяці.

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"Що знімати, ми навіть не знали. А дуже хотілося", - розповідав Андрій Федорук про перше відео, на якому його діти грають із іграшковими динозаврами у великій калюжі.

Сім'я почала знімати челенджі з іграшками та різними солодощами, а також розпаковки та тестування, і поступово почала набирати свою аудиторію. Потім те, що відбувалося, стало більше схожим на сімейний телесеріал: брат і сестра ходили по магазинах, грали в ігри або активно проводили час за розвагами.

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Наприклад, їздили до ресторанів "Макдональдс" у пошуках покемонів, вирушали в квест по торговому центру, розбирали цілий портфель із цукерками, прикрашали квартиру павутиною на Хелловін тощо.

Коли ролики почали приносити великий дохід, до ведення блогів підключилася їхня мама Оксана. Таким чином це стало сімейним бізнесом.

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Популярність та доходи

У січні 2016 року канал Miss Katy отримав перший мільйон підписників і став наздоганяти за популярністю канал брата.

Станом на січень 2019 року сумарний дохід від каналів за весь час оцінювався у понад 3 млн доларів.

Канали Каті та Максима отримали срібну, золоту та діамантову кнопки кожен за понад 10 млн підписників.

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На каналі дівчинки всього понад 13 млрд переглядів, на каналі хлопчика - 15 млрд переглядів.

Станом на серпень 2024 року на YouTube-каналі Miss Katy - понад 24,9 млн підписників, у Mister Max - понад 24,7 млн підписників.

Де зараз Mister Max та Miss Katy

Сім'я переїхала з Одеси до Лондона у 2017 році, де купила величезний будинок. З того часу основною локацією для відеороликів став триповерховий особняк та прилегла до нього територія.

Максим Федорук із сестрою (фото: instagram.com/maksyfedoruk)

Канали відеоблогерів продовжують функціонувати, ролики на них виходять приблизно раз на тиждень. Контент залишився тим самим і досі виходить російською мовою: Катя та Максим знімаються у челенджах, скетчах та влогах.

Максим Федорук (фото: instagram.com/maksyfedoruk)

Катя з батьком (фото: instagram.com/katyafedoruk)

13-річний Максим та 11-річна Катя також мають сторінки в Instаgram, де публікують фото та відео у стилі лайфстайл. Вони багато мандрують з батьками та виставляють щасливі фото.

Mister Max та Miss Katy (фото: instagram.com/katyafedoruk)

Останнім часом вони побували на Мальдівах, Коста-Ріці, Франції, Іспанії, Нідерландах, Норвегії та інших країнах.

Катя Федорук (фото: instagram.com/katyafedoruk)