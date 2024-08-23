Как выглядят сегодня Mister Max и Miss Katy - всемирно известные дети-блогеры из Одессы

Кто такие Mister Max и Miss Katy

Mister Max и Miss Katy - название YouTube-каналов блогеров из Одессы Максима Федорука (2011 г. р.) и Кати Федорук (2013 г. р).

Идея создания каналов принадлежит их отцу Андрею. Канал для мальчика зарегистрировали в сентябре 2014 года, а для Кати, которая тогда еще не умела говорить, - через два месяца.

Скриншот

"Что снимать, мы даже не знали. А очень хотелось", - рассказывал Андрей Федорук о первом видео, на котором его дети играют с игрушечными динозаврами в большой луже.

Семья начала снимать челленджи с игрушками и различными сладостями, а также распаковки и тестирования, и постепенно начала набирать свою аудиторию. Затем происходящее стало больше похоже на семейный телесериал: брат и сестра ходили по магазинам, играли в игры или активно проводили время за развлечениями.

Скриншот

Например, ездили в рестораны "Макдональдс" в поисках покемонов, отправлялись в квест по торговому центру, разбирали целый портфель с конфетами, украшали квартиру паутиной на Хеллоуин.

Когда ролики начали приносить большой доход, к ведению блогов подключилась и их мама Оксана. Таким образом это стало семейным бизнесом.

Скриншот

Популярность и доходы

В январе 2016 года канал Miss Katy получил первый миллион подписчиков и стал догонять по популярности канал брата.

По состоянию на январь 2019 года суммарный доход от каналов за все время оценивался в более 3 млн долларов.

Каналы Кати и Максима получили серебряную, золотую и бриллиантовую кнопки каждый за более 10 млн подписчиков.

Скриншот

На канале девочки всего более 13 млрд просмотров, на канале мальчика - 15 млрд просмотров.

По состоянию на август 2024 года на YouTube-канале Miss Katy - более 24,9 млн подписчиков, у Mister Max - более 24,7 млн подписчиков.

Где сейчас Mister Max и Miss Katy

Семья переехала из Одессы в Лондон в 2017 году, где купила огромный дом. С тех пор основной локацией для видеороликов стал трехэтажный особняк и прилегающая к нему территория.

Максим Федорук с сестрой (фото: instagram.com/maksyfedoruk)

Каналы видеоблогеров продолжают функционировать, ролики на них выходят примерно раз в неделю. Контент остался прежним и до сих пор выходит на русском языке: Катя и Максим снимаются в челленджах, скетчах и влогах.

Максим Федорук (фото: instagram.com/maksyfedoruk)

Катя с отцом (фото: instagram.com/katyafedoruk)

13-летний Максим и 11-летняя Катя также имеют страницы в Instаgram, где публикуют фото и видео в стиле лайфстайл. Они много путешествуют с родителями и выставляют счастливые фото.

Mister Max и Miss Katy (фото: instagram.com/katyafedoruk)

За последнее время они побывали на Мальдивах, Коста-Рике, во Франции, Испании, Нидерландах, Норвегии и других странах.

Катя Федорук (фото: instagram.com/katyafedoruk)