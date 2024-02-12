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Як виглядають полонені окупанти та що їм "дарують" перед обміном. Ліберови показали те, що залишається за кадром

Російські окупанти перед обміном полоненими (фото: instagram.com/libkos)
Автор: Поліна Іваненко

Фотографи Влада та Костянтин Ліберови показали рідкісні кадри, які нечасто можна побачити у мережі. Вони опублікували фото російських окупантів, які потрапили у полон, але повертаються в РФ у рамках обміну. Окрім цього, ви зможете побачити, що українські військові кажуть росіянам "на прощання".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис та Stories з Instagram Ліберових.

Як виглядають полонені окупанти

Фотографи показали тих росіян, які поверталися з полону в РФ. Вони зазначили, що усі окупанти з цих світлин давали дозвіл на зйомку.

"Ті, хто думають, що ми уживемось з ними на одній землі - подивіться їм в очі, подивіться в ці обличчя. Це ті, проти кого ми захищаємо нашу землю, ті, хто заперечують нашу історію і наше існування", - розповіли Ліберови.

"Цікава річ, чим ближче до кордону з Росією, їх батьківщиною, тим більше напруженими та стурбованими ставали обличчя окупантів. Нічого схожого на емоції щастя чи принаймні приємного очікування", - додали вони.

Як виглядають російські окупанти на обміні полоненими (фото: instagram.com/libkos)

Окрім цього, Ліберов зазначив, що він не намагався маніпулювати, адже показував усі обличчя росіян.

Stories Ліберових (скріншот)

Також тало відомо, який "подарунок" отримують окупанти перед тим, як поїдуть до РФ.

"Супроводжуючі з нашого боку проводять їм невеликий інструктаж: роздають візитівки фондів "Хочу жить" та "Наш выход", де пояснюється, як безпечно потрапити до українського полону наступного разу. Зрозуміло, що щойно вони опиняться на території РФ, в них одразу ж заберуть ці візитівки, тож полонені буквально запам'ятовують вміст на пам'ять", - розповіли фотографи.

Окупанти слухають інструктаж (фото: instagram.com/libkos)

Момент інструктаж також потрапив на відео. На ньому ви можете побачити, що українці кажуть росіянам перед тим, як тих обміняють на наших військових.

 

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