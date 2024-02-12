Как выглядят пленные оккупанты и что им "дарят" перед обменом. Либеровы показали то, что остается за кадром

Как выглядят пленные оккупанты

Фотографы показали тех россиян, которые возвращались из плена в РФ. Они отметили, что все оккупанты с этих фотографий давали разрешение на съемку.

"Те, кто думают, что мы уживемся с ними на одной земле - посмотрите им в глаза, посмотрите в эти лица. Это те, против кого мы защищаем нашу землю, отрицающие нашу историю и наше существование", - рассказали Либеровы.

"Интересно, чем ближе к границе с Россией, их родине, тем более напряженными и обеспокоенными становились лица окупантов. Ничего, похожего на эмоции счастья или по крайней мере приятного ожидания", - добавили они.

Как выглядят российские оккупанты на обмене пленными (фото: instagram.com/libkos)

Кроме того, Либеров отметил, что он не пытался манипулировать, ведь показывал все лица россиян.

Stories Либеровых (скриншот)

Также тало известно, какой "подарок" получают оккупанты перед тем, как поедут в РФ.

"Сопровождающие с нашей стороны проводят им небольшой инструктаж: раздают визитки фондов "Хочу жить" и "Наш выход", где объясняется, как безопасно попасть в украинский плен в следующий раз. Понятно, что как только они окажутся на территории РФ, у них сразу же заберут эти визитки, поэтому пленные буквально запоминают содержимое на память", - рассказали фотографы.

Оккупанты слушают инструктаж (фото: instagram.com/libkos)

Момент инструктажа также попал на видео. На нем вы можете увидеть, что украинцы говорят россиянам перед тем, как обменяют их на наших военных.