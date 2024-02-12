Как выглядят пленные оккупанты и что им "дарят" перед обменом. Либеровы показали то, что остается за кадром

Фотографы Влада и Константин Либеровы показали редкие кадры, которые редко можно увидеть в сети. Они опубликовали фото попавших в плен российских оккупантов, которые возвращаются в РФ в рамках обмена. Кроме того, вы сможете увидеть, что украинские военные говорят россиянам "на прощание".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост и Stories из Instagram Либеровых.
Фотографы показали тех россиян, которые возвращались из плена в РФ. Они отметили, что все оккупанты с этих фотографий давали разрешение на съемку.
"Те, кто думают, что мы уживемся с ними на одной земле - посмотрите им в глаза, посмотрите в эти лица. Это те, против кого мы защищаем нашу землю, отрицающие нашу историю и наше существование", - рассказали Либеровы.
"Интересно, чем ближе к границе с Россией, их родине, тем более напряженными и обеспокоенными становились лица окупантов. Ничего, похожего на эмоции счастья или по крайней мере приятного ожидания", - добавили они.
Как выглядят российские оккупанты на обмене пленными (фото: instagram.com/libkos)
Кроме того, Либеров отметил, что он не пытался манипулировать, ведь показывал все лица россиян.
Stories Либеровых (скриншот)
Также тало известно, какой "подарок" получают оккупанты перед тем, как поедут в РФ.
"Сопровождающие с нашей стороны проводят им небольшой инструктаж: раздают визитки фондов "Хочу жить" и "Наш выход", где объясняется, как безопасно попасть в украинский плен в следующий раз. Понятно, что как только они окажутся на территории РФ, у них сразу же заберут эти визитки, поэтому пленные буквально запоминают содержимое на память", - рассказали фотографы.
Оккупанты слушают инструктаж (фото: instagram.com/libkos)
Момент инструктажа также попал на видео. На нем вы можете увидеть, что украинцы говорят россиянам перед тем, как обменяют их на наших военных.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что РФ запустила дезинформационную кампанию против Сырского, хочет навязать образ россиянина.
Кроме того, недавно стало известно, как выглядит военный после 20 месяцев в российском плену.