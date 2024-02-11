РФ запустила дезінформаційну кампанію проти Сирського, хоче нав'язати образ росіянина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Центр протидії дезінформації ".

"Для цього пропагандисти активно шукають його родичів у Росії, "друзів родини", в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом", - пише пресслужба.

Мета кампанії полягає в спробі дискредитувати головнокомандувача ЗСУ й знизити довіру до нього.

Водночас важливо пам'ятати:

Сирський тривалий час був частиною команди колишнього головнокомандувача Валерія Залужного;

командував успішними операціями, у тому ж числі зі звільнення Київської та Харківської областей.

"Вони були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти Росії", - додає пресслужба.

наразі команда головнокомандувача складається з молодих командирів, які пішли на підвищення;

підтримка російської кампанії - підігравання ворожій дезінформації.

Призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ

8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський. Чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про його можливе звільнення.