Як виглядають наймодніші чоботи на весну 2025 року: стилістка показала ідеї модних образів

З класичними штанами

Один з найпопулярніших варіантів - поєднувати чоботи в жокейському стилі з прямими або звуженими штанами. Штани мають бути довжиною до щиколотки або трохи вище, щоб чоботи було видно. Добре пасують моделі штанів зі щільних тканин, таких як вовна або твід.

Жокейські чоботи та штани (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Зі спідницями та сукнями

Чоботи в жокейському стилі ідеально поєднуються зі спідницями середньої довжини або максі. Особливо вдало виглядають спідниці-олівці, плісировані або прямі моделі.

Із сукнею в стилі casual або ретро чоботи створюють гармонійний, стильний образ. Для прохолодної погоди можна додати теплі колготки або легінси.

Жокейські чоботи та довгі спідниці (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

З піджаком або пальтом

Образ з тренчем або класичним пальтом і чобітьми в жокейському стилі має витончений та елегантний вигляд. Цей стиль чудово підійде для офісних луків або повсякденних прогулянок містом.

Краще вибирати пальта середньої довжини, які підкреслюють силует і гармонійно поєднуються із взуттям. Також можна поєднувати з піджаками - як приталеними, так і моделями оверсайз.

Жокейські чоботи та верхній одяг (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

З сорочкою і довгою жилеткою

Такий лук поєднує в собі елементи традиційного чоловічого стилю з нотками спортивного і навіть трохи вінтажного. Сорочка - класичний елемент, який у поєднанні з іншими предметами стає основою всього ансамблю. Сорочка може бути як традиційною білою, так і інших відтінків.

Довгий жилет - вишуканий та елегантний елемент, який привносить в образ вишуканість. Жилети часто асоціюються з класичною чоловічою модою XIX-XX століть і додають образу формальності та структури.

Жокейські чоботи, сорочка і жилетка (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Аксесуари

Щоб завершити образ, використовуйте аксесуари в класичному або ретро-стилі. Наприклад, шкіряні рукавички, стильні сумки, шарфи, кепки або широкі ремені.

З чим носити жокейські чоботи (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Кольори та матеріали

Чоботи в жокейському стилі найчастіше виготовляють зі шкіри або замші. Класичні чорні, коричневі або бежеві кольори легко вписуються в будь-який гардероб, але також можна вибрати та більш яскраві відтінки для сміливих образів.

Як стилізувати жокейські чоботи (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)