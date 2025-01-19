Как выглядят самые модные сапоги на весну 2025 года: стилист показала идеи модных образов

С классическими брюками

Один из самых популярных вариантов - сочетать сапоги в жокейском стиле с прямыми или зауженными брюками. Брюки должны быть длиною до щиколотки или чуть выше, чтобы сапоги были видны. Хорошо подходят модели брюк из плотных тканей, таких как шерсть или твид.

Жокейские сапоги и брюки (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

С юбками и платьями

Сапоги в жокейском стиле идеально сочетаются с юбками средней длины или макси. Особенно удачно смотрятся юбки-карандаши, плиссированные или прямые модели.

С платьем в стиле casual или ретро сапоги создают гармоничный, стильный образ. Для холодной погоды можно добавить теплые колготки или леггинсы.

Жокейские сапоги и длинные юбки (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

С пиджаком или пальто

Образ с тренчем или классическим пальто и сапогами в жокейском стиле выглядит утонченно и элегантно. Этот стиль отлично подойдет для офисных луков или повседневных прогулок по городу.

Лучше выбирать пальто средней длины, которые подчеркивают силуэт и гармонично сочетаются с обувью. Также можно сочетать с пиджаками - как приталенными, так и моделями оверсайз.

Жокейские сапоги и верхняя одежда (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

С рубашкой и длинной жилеткой

Такой лук сочетает в себе элементы традиционного мужского стиля с нотками спортивного и даже немного винтажного. Рубашка - классический элемент, который в сочетании с другими предметами становится основой всего ансамбля. Рубашка может быть как традиционной белой, так и других оттенков.

Длинный жилет - изысканный и элегантный элемент, который привносит в образ изысканность. Жилеты часто ассоциируются с классической мужской модой XIX-XX веков и добавляют образу формальности и структуры.

Жокейские сапоги, рубашка и жилетка (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Аксессуары

Чтобы завершить образ, используйте аксессуары в классическом или ретро-стиле. Например, кожаные перчатки, стильные сумки, шарфы, кепки или широкие ремни.

С чем носить жокейские сапоги (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Цвета и материалы

Сапоги в жокейском стиле чаще всего изготавливают из кожи или замши. Классические черные, коричневые или бежевые цвета легко вписываются в любой гардероб, но также можно выбрать и более яркие оттенки для смелых образов.

Как стилизовать жокейские сапоги (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)