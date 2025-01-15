Як створити ошатний образ із джинсами: фешн-блогерка продемонструвала стильний прийом

Джинси - незамінна деталь у гардеробі кожної модниці. Це універсальна річ, яку можна одягнути з однотонним светром або піджаком на роботу чи навчання, а також з топом або корсетом на вечірку чи святковий захід.

Модельєр-консультант Сільві Мус у своєму блозі часто демонструє образи з базовими речами, які може повторити кожна дівчина. Цього разу вона продемонструвала, як зі звичайними джинсами можна створити цікавий образ.

Зазначимо, що для такого луку найкраще вибрати штани з деніму з прямим кроєм або скінні, бо вони мають елегантніший вигляд. Джинси з високою талією теж додають вишуканості.

Блогерка показала, як можна створити стильний лук з джинсами (фото: instagram.com/sylviemus_)

Для образу на вечірку чи побачення можна обрати топ з якісних тканин, наприклад, шовк, сатин або креп. На піку популярності зараз топи з баскою.

Доповнити такий образ можна слінгбеками на невеликих підборах або ж ботильйонами - у більш прохолодну пору року.

Варіант на свято з джинсами (фото: instagram.com/sylviemus_)

До слова, важливим моментом є поєднання кольорів. Наприклад, чорні джинси та білий топ - це класика, яка має стильний вигляд і підходить для вечірнього виходу.

Варіант із джинсами на день народження чи вечірку (фото: instagram.com/sylviemus_)

Зазначимо, що українські блогери також взяли цей стильний прийом на замітку. Так, колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк днями продемонструвала образ з корсетним топом чорного кольору з глибоким декольте. Його вона доповнила світло-синіми джинсами з високою посадкою і тонким ременем.

Завершити стильний образ блогерка вирішила чокером з великих намистин на шиї, а також непомітними прикрасами.

Христина Горняк у топі та джинсах (фото: instagram.com/kristygor)

Можна додати довге пальто або стильний жакет, щоб створити завершений, ошатний образ. Це додасть нотку елегантності та зробить вбрання ще цікавішим.

Топ і джинси (фото: instagram.com/kristygor)

Яке взуття додати, щоб зробити образ із джинсами ошатним

Залежно від стилю образу, можна вибрати як високі підбори (ботильйони, туфлі на шпильці), так і більш casual варіанти - стильні черевики або кросівки на платформі.

Для більш вечірнього образу підійдуть сандалі на підборах або туфли-човники, а для розслабленого стилю можна вибрати чоботи або черевики на низьких підборах.

Які аксесуари додати, щоб зробити образ із джинсами ошатним

Щоб завершити образ, можна додати вишукані прикраси: ланцюжки, сережки або браслети. При цьому не варто перевантажувати образ надто великою кількістю аксесуарів, щоб не відволікти увагу від корсета чи топа і джинсів.

А також не слід забувати про сумку, наприклад, маленька сумочка на ланцюжку або клатч додасть родзинку.