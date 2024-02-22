Як виглядають "мегаголодна" чорна діра та суперяскравий квазар: вчені поділились вражаючим відео

Чому чорну діру вважають "найненажерливішою"

Унікальну чорну діру дослідники з Австралійського національного університету, очолювані Крістіаном Вулфом, виявили у серці суперяскравої галактики-квазара J0529-4351.

Попри те, що чорні діри часто зустрічаються у центрах галактик, ця здивувала вчених, адже виявилась "дуже голодною". Вага газу й пилу, які щодня зникають у серці J0529-4351, може дорівнювати вазі нашого Сонця.

Оскільки цей процес відбувається вже давно, нині маса цієї чорної діри, за підрахунками науковців, може дорівнювати масі 17 мільярдів Сонць.

Крім того, вона росте настільки швидко, наскільки це тільки взагалі можливо за уявленнями вчених.

Помітити чорну діру неозброєним оком неможливо (скріншот: youtube.com/@ESOobservatory)

Як швидко росте чорна діра

Процес формування чорних дір досі залишається не до кінця зрозумілим для дослідників.

Відомо, що зазвичай чорні діри "живуть" у центрі гігантської маси матеріалу, який обертається навколо неї. В цьому місиві відбуваються процеси інтенсивного тертя, що разом із гравітацією змушують все нагріватися до трильйонів градусів.

Саме це спричиняє яскраві спалахи в усьому спектрі світла, які вловлюють та вивчають земні вчені.

Для того, щоб визначити властивості чорної діри, науковці розбирають світловий спектр на "деталі", які можуть розповісти більше. Наприклад чорна діра у J0529-4351 зростає зі швидкістю у 370 мас Сонця на рік.

Це дуже близько до так званої межі Еддінгтона - максимально стабільної швидкості, з якою може "харчуватися" чорна діра. Це й дозволяє називати її найненажерливішою.

Так це може виглядати зблизька (скріншот: youtube.com/@ESOobservatory)

Основне про квазари

Квазари - одні з найяскравіших об'єктів у Всесвіті, що являють собою певний етап у житті галактик. Вони є так званими галактиками з активним ядром.

На початку XXI століття науковці дійшли висновку, що квазари - це галактики, які мають у центрі надмасивні чорні діри.

Досліджуваний вченими квазар J0529-4351 було названо найяскравішим з усіх, досі знайдених, адже його спалахи - потужніші за сонячні у 500 трильйонів разів.