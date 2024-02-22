Как выглядят "мегаголодная" черная дыра и суперяркий квазар: ученые поделились впечатляющим видео

Почему черную дыру считают "самой прожорливой"

Уникальную черную дыру исследователи из Австралийского национального университета, возглавляемые Кристианом Вулфом, обнаружили в сердце суперяркой галактики-квазара J0529-4351.

Несмотря на то, что черные дыры часто встречаются в центрах галактик, эта удивила ученых, ведь оказалась "очень голодной". Вес газа и пыли, которые ежедневно исчезают в сердце J0529-4351, может быть равен весу нашего Солнца.

Поскольку этот процесс происходит уже давно, сейчас масса этой черной дыры, по подсчетам ученых, может быть равна массе 17 миллиардов Солнц.

Кроме того, она растет настолько быстро, насколько это только возможно по представлениям ученых.

Заметить черную дыру невооруженным глазом невозможно (скриншот: youtube.com/@ESOobservatory)

Как быстро растет черная дыра

Процесс формирования черных дыр до сих пор остается не до конца понятным исследователям.

Известно, что обычно черные дыры "живут" в центре гигантской массы вращающегося вокруг нее материала. В этом месиве происходят процессы интенсивного трения, которые вместе с гравитацией заставляют все нагреваться до триллионов градусов.

Именно это влечет за собой яркие вспышки во всем спектре света, которые улавливают и изучают земные ученые.

Для того чтобы определить свойства черной дыры, ученые разбирают световой спектр на "детали", которые могут рассказать больше. Например, черная дыра в J0529-4351 растет со скоростью в 370 масс Солнца в год.

Это очень близко к так называемой границе Эддингтона - максимально стабильной скорости, с которой может "питаться" черная дыра. Это и позволяет называть ее самой прожорливой.

Так это может выглядеть вблизи (скриншот: youtube.com/@ESOobservatory)

Основное о квазарах

Квазары - одни из самых ярких объектов во Вселенной, представляющие собой определенный этап в жизни галактик. Они являются так называемыми галактиками с активным ядром.

В начале XXI века ученые пришли к выводу, что квазары - это галактики, которые имеют в центре сверхмассивные черные дыры.

Исследуемый учеными квазар J0529-4351 был назван самым ярким из всех до сих пор найденных, ведь его вспышки - мощнее солнечных в 500 триллионов раз.