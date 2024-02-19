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Як виглядає гроза з космосу: астронавт поділився унікальним відео з МКС

Понеділок 19 лютого 2024 10:42
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Як виглядає гроза з космосу: астронавт поділився унікальним відео з МКС Гроза на Землі з космосу приголомшує (фото: nasa.gov)
Автор: Ірина Костенко

Який вигляд має гроза на Землі з космосу показав астронавт Маркус Вандт, що брав участь в експедиції на Міжнародній космічній станції (МКС).

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку Marcus Wandt у соцмережі Х (Twitter) розповідає, що відомо про ці унікальні кадри.

За яких обставин була знята гроза

Вражаючим відео з космосу, на якому можна побачити потужну грозу на Землі, поділився шведський астронавт Маркус Вандт. Він був учасником експедиції Axiom-3 і провів на Міжнародній космічній станції більше двох тижнів.

"Грози - це потужне й прекрасне явище, яке можна спостерігати навіть із космосу", - наголосив чоловік у своєму дописі.

Він визнав, що йому пощастило, адже він зміг "спіймати досить вражаючу грозу" допоки тестував нову камеру для детальних спостережень за хмарами та дослідженням впливу блискавок у верхніх шарах атмосфери на концентрацію парникових газів.

Чим такі кадри можуть допомогти вченим

За словами астронавта, такі кадри можуть допомогти вченим "краще зрозуміти динаміку верхніх шарів атмосфери та хімію в мінливому кліматі".

Крім того, результати подібних досліджень можуть покращити моделювання клімату, атмосфери та погоди.

Нагадаємо, дещо раніше астронавт показав, як виглядає Міжнародна космічна станція всередині.

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