Як виглядає гроза з космосу: астронавт поділився унікальним відео з МКС

Вражаючим відео з космосу, на якому можна побачити потужну грозу на Землі, поділився шведський астронавт Маркус Вандт. Він був учасником експедиції Axiom-3 і провів на Міжнародній космічній станції більше двох тижнів.

"Грози - це потужне й прекрасне явище, яке можна спостерігати навіть із космосу", - наголосив чоловік у своєму дописі.

Він визнав, що йому пощастило, адже він зміг "спіймати досить вражаючу грозу" допоки тестував нову камеру для детальних спостережень за хмарами та дослідженням впливу блискавок у верхніх шарах атмосфери на концентрацію парникових газів.

