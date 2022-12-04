Як виглядають і скільки коштують бункери Путіна, де він ховається від людей (фото)

Вони розташовані на глибині 200 метрів та оснащенні системами для вимірювання радіації. На будівництва бункерів Путін виділяє сотні мільйонів рублів із держбюджету.

Російський диктатор Володимир Путін постійно погрожує світу ядерною зброєю. Проте сам її найбільше боїться, оскільки будує десятки бункерів по всій території РФ. Секретні сховища є від Москви до Уралу.

Про те, де розташовані і як виглядають бункери Путіна, розповідаємо у матеріалі нижче.

Де розташовані бункери Путіна

Нещодавно російські ЗМІ оприлюднили результати журналістських розслідувань. Повідомляється, що у Путіна є офіційна та не офіційна система бункерів. При чому кількість других є значно вищою. Ті самі будівельники, які споруджували офіційні бункери, зводять і приватні сховища для нього.

Велика мережа бункерів у центрі Москви. Глибина тунелів там становить до 200 м. Про це розповідали дигери, які випадково потрапили в тунелі. Згодом їх за це засудили до умовних і реальних термінів. Зрештою вони були змушені виїхати з Росії.

Фото російського дигера Павла Сафронова, що випадково натрапив на секретні тунелі під Москвою (фото: sobesednik.com)

Підземна система "Метро-2" пов'язує урядові установи Москви, передусім Кремль, із бункерами в російській столиці, Балашисі, Чехові та мало не в Калузі.

Один із секретних входів у тунель знайшли біля Мічурінського проспекту у Москві. Таких об'єктів у місті не один десяток. Зокрема, недалеко від Луб'янки, біля Міноборони і на Таганці - поруч із бункером Сталіна.

Сховище для Путіна є і під скандальним його палацом в Геленджику. Який документально оформили, як "пансіонат". Згідно з офіційними паперами забудовника, там виконали кріплення та спорудження внутрішніх конструкцій на глибині 60 метрів, а також зробили систему тунелів. Будівництво тривало з 2008 до 2010 року.

Палац Путіна у Геленджику, що на березі Чорного моря (кола: Styler)

ЗМІ заявляють і про можливе сховище Путіна на Алтаї у гирлі річки Урсул поблизу Монголії, Китаю та Казахстану. Нібито там розміщується один із найсучасніших бункерів, хоча офіційно - санаторій "Газпрому" "Алтайське подвір'я".

Також повідомляють і про бункер між Магнітогорськом та Уфою.

Ядерний бункер для вищого керівництва РФ

Один із наймасштабніших бункерів розташований у горі Ямантау в засекреченому уральському містечку Міжгір'я. Це закрите поселення, куди можна потрапити лише за спецперепустками. Як відомо, саме гірські хребти вважаються одними з найкращих місць для укриття від ядерної атаки.

Будівельні роботи в горі Ямантау (фото: sobesednik.com)

За результатами розслідування, весною минулого року у Міжгір'я почали масово звозити важку техніку для будівництва. Хоча ще на початку 90-х років минулого століття повідомлялось, що у горі Ямантау будується бункер для перших осіб держави.

2003-го цю інформацію підтвердив експерт з ядерної безпеки відставний офіцер Брюс Дж. Блер. Американські супутники-шпигуни засікли це будівництво ще наприкінці 1990-х років. За словами Блера, командний центр Ямантау знаходиться всередині гірського кварцу на глибині приблизно 900 метрів від вершини.

Зараз повідомляється, що цей бункер готові здати в експлуатацію вже найближчим часом.

Будівельні роботи в горі Ямантау (фото: sobesednik.com)

Скільки коштує будівництво бункерів

Точна сума будівництва тунелів та бункерів для російського диктатора поки невідома. Проте, зазначається, що як тільки Путін прийшов до влади, то за відновлення сховищ взялися з новою силою.

Зокрема, у московських бункерах модернізували ліфти - на 3 підйомники витратили 55 мільйонів рублів.

Будівельні роботи під час встановлення ліфтів у тунелях під Москвою (фото: sobesednik.com)

Також вдалося встановити, що один зі столичних бункерів забезпечений системою контролю параметрів повітряного середовища. Її вартість - 112 млн рублів.

Це обладнання здатне безперервно дистанційно контролювати радіаційну обстановку та вимірювати рівень іонізуючих випромінювань. А охоронці цих сховищ мають мобільні дозиметри гамма-випромінювання.

А от для охорони будівництва в Ямантау спеціально закупили квадрокоптери DJI Mavic 2 вартістю від 500 тисяч до 1 млн рублів за апарат.

Усі ж бункери, звичайно, споруджують за кошти платників податків РФ.