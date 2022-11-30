Путін посилює репресії проти жителів РФ через відсутність військових перемог, - британська розвідка

З 1 грудня на території Росії набудуть чинності зміни до закону про "іноземних агентів". Путін використовує цей закон для репресій уже десять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, закон 2012 року визначає "іноземних агентів" як осіб або організації, які отримали фінансову підтримку з-за кордону. Поправки розширять визначення, додавши осіб, які просто перебувають під невизначеним "впливом або тиском" іноземних гравців. Міністерство юстиції також матиме право публікувати особисті дані та адреси призначених "іноземних агентів", що майже напевно поставить їх під загрозу переслідування.

"Нові закони ще більше розширять репресивні повноваження російської держави. Ця тенденція зберігається з того часу, як Путін повернувся на пост президента у 2012 році, але різко прискорилася після вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

Кремль, ймовірно, діє на випередження, щоб запобігти посиленню внутрішнього інакомислення, оскільки конфлікт залишається невирішеним і все більше впливає на повсякденне життя росіян, зазначають у Міноборони Британії.