Как выглядят и сколько стоят бункеры Путина, где он прячется от людей (фото)

Они расположены на глубине 200 метров и оснащены системами измерения радиации. На строительство бункеров Путин выделяет сотни миллионов рублей из госбюджета.

Российский диктатор Владимир Путин постоянно угрожает миру ядерным оружием. Однако сам его больше всего боится, поскольку строит десятки бункеров по всей территории РФ. Секретные хранилища есть от Москвы до Урала.

О том, где расположены и как выглядят бункеры Путина, рассказываем ниже.

Где расположены бункеры Путина

Недавно российские СМИ обнародовали результаты журналистских расследований. Сообщается, что у Путина есть официальная и не официальная система бункеров. Причем количество вторых значительно выше. Те же строители, которые строили официальные бункеры, возводят и частные укрытия для него.

Большая сеть бункеров есть в центре Москвы. Глубина тоннелей там составляет до 200 м. Об этом рассказывали случайно попавшие в тоннеле диггеры. Впоследствии их за это приговорили к условным и реальным срокам. В конце концов, они были вынуждены уехать из России.

Фото российского диггера Павла Сафронова, случайно наткнувшегося на секретные тоннели под Москвой (фото: sobesednik.com)

Подземная система "Метро-2" связывает правительственные учреждения Москвы, прежде всего Кремль, с бункерами в российской столице, Балашихе, Чехове и почти в Калуге.

Один из секретных входов в тоннель был найден у Мичуринского проспекта в Москве. Таких объектов в городе не один десяток. В частности, недалеко от Лубянки, возле Минобороны и на Таганке - рядом с бункером Сталина.

Укрытия для Путина есть и под скандальным его дворцом в Геленджике. Который документально оформили, как "пансионат". Согласно официальным бумагам застройщика, там выполнили крепление и строительство внутренних конструкций на глубине 60 метров, а также сделали систему тоннелей. Строительство длилось с 2008 году до 2010 года.

Дворец Путина в Геленджике на берегу Черного моря (круги: Styler)

СМИ заявляют и о возможном укрытие Путина на Алтае в устье реки Урсул вблизи Монголии, Китая и Казахстана. Якобы там находится один из самых современных бункеров, хотя официально - санаторий "Газпрома" "Алтайский двор".

Также сообщают и о бункере между Магнитогорском и Уфой.

Ядерный бункер для высшего руководства РФ

Один из самых масштабных бункеров расположен в горе Ямантау в засекреченном уральском городке Межгорье. Это закрытое поселение, куда можно попасть только по спецпропускам. Как известно, именно горные хребты считаются одними из лучших мест для укрытия от ядерной атаки.

Строительные работы в горе Ямантау (фото: sobesednik.com)

По результатам расследования весной прошлого года в Межгорье начали массово свозить тяжелую технику для строительства. Хотя еще в начале 90-х годов прошлого века сообщалось, что на горе Ямантау строится бункер для первых лиц государства.

В 2003 г. эту информацию подтвердил эксперт по ядерной безопасности отставной офицер Брюс Дж. Блэр. Американские спутники-шпионы засекли это строительство еще в конце 1990-х годов. По словам Блэра, командный центр Ямантау находится внутри горного кварца на глубине около 900 метров от вершины.

Сейчас сообщается, что этот бункер готовы сдать в эксплуатацию уже в ближайшее время.

Строительные работы в горе Ямантау (фото: sobesednik.com)

Сколько стоит строительство бункеров

Точная сумма строительства тоннелей и бункеров для российского диктатора пока неизвестна. Однако отмечается, что как только Путин пришел к власти, то за восстановление хранилищ взялись с новой силой.

В частности, в московских бункерах модернизировали лифты - на 3 подъемника потратили 55 миллионов рублей.

Строительные работы при установке лифтов в тоннелях под Москвой (фото: sobesednik.com)

Также удалось установить, что один из столичных бункеров снабжен системой контроля параметров воздушной среды. Ее стоимость - 112 млн рублей.

Это оборудование способно постоянно дистанционно контролировать радиационную обстановку и измерять уровень ионизирующих излучений. А охранники этих хранилищ имеют мобильные дозиметры гамма-излучения.

А вот для охраны строительства у Ямантау специально закупили квадрокоптеры DJI Mavic 2 стоимостью от 500 тысяч до 1 млн рублей за аппарат.

Все бункеры, конечно, строят на средства налогоплательщиков РФ.