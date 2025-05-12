10 українських брендів вишиванок, які перетворили традицію на тренд і підкорили світ: добірка з фото

Щороку в третій четвер травня у світі відзначають день вишиванки. Попри те, що вишиванки - це лише українська спадщина, міжнародне свято покликане зберегти давні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Долучитися до свята просто - потрібно тільки одягнути вишиванку.

Etnodim

Один із найвідоміших брендів вишиванок в Україні. Заснований у Києві, Etnodim створює сучасний вишитий одяг, натхнений українською культурою та мистецтвом. У каталозі представлені моделі для жінок, чоловіків і дітей.

Вишиванки від бренду Etnodim (фото: etnodim.ua)

Vita Kin

Бренд, заснований дизайнеркою Вітою Кін, став відомим завдяки вишиванкам у стилі "boho chic". Натхненням для перших колекцій стала українська спадщина, її знамениті методи та візерунки вишивки. Колекції Віти Кін отримали визнання у світі моди та були представлені на Паризькому тижні моди.

Вишиванки бренду Vita Kin (фото: vitakin.com)

Foberini

Бренд, який відтворює старовинні традиції у сучасному дизайні. Головний почерк бренду - крафтове виробництво. Усі моделі виготовляють вручну та доповнюють традиційними техніками ручної роботи: "пухликами", "збиранками", китицями та декоративними швами. Крім того, бренд шанує ініціативу свідомої моди та турботи про навколишнє середовище.

Вишиванки бренду Foberini (фото: foberini.com.ua)

Yuliya Magdych

Дизайнерка Юлія Магдич заснувала бренд у 2013 році під час Революції Гідності. Візитівкою бренду є складна у виконанні етнічна 3D-вишивка. Її розробляли на основі візерунків, знайдених у музеях, приватних колекціях і під час дослідницьких подорожей Україною. Yuliya Magdych - це перший український бренд, представлений у лондонському Selfridges.

Вишиванки бренду Yuliya Magdych (фото: ua.yuliyamagdych.com)

Varenyky Fashion

Бренд, який поєднує сучасні світові тренди з традиціями народної вишивки. Для створення одягу команда Varenyky бере лише якісні натуральні тканини та нитки, а кожен виріб збирається вручну. Орнаменти розробляються після консультацій з етнологами, використовуючи знання про давні обереги.

Вишиванки бренду Varenyky Fashion (фото: varenykyfashion.ua)

Gaptuvalnya

Ґаптувальня - це спосіб вишивки золотими й срібними нитками, а "ґаптувати" означає прокладати свою стежину. Як пояснюють засновники бренду, ці два способи вжитку одного слова стали основою філософії бренду. Івано-франківський бренд пропонує авторські орнаменти, натхненні автентичною українською вишивкою. Усі вироби відшиваються після замовлення, також пропонують індивідуальний пошив.

Вишиванки бренду Gaptuvalnya (фото: gaptuvalnya.com)

EmbroideredGem

Це бренд українського національного етноодягу з Сум, який з 2016 створює унікальні речі й переосмислює давні українські мотиви з урахуванням світових тенденцій. У колекціях представлені романтичні сукні та блузки, прикрашені мереживом в техніці рішельє.

Вишиванки бренду EmbroideredGem (фото: embroideredgem.com)

Птаха

Дизайнерка бренду Наталія Мельник понад п'ять років займалася розробкою дизайнів для ручної вишивки, коли одного дня вирішила втілювати ідеї в життя. У каталозі представлені жіночі сукні та блузи, з великим різноманіттям кольорів та фасонів.

Вишиванки бренду Птаха (фото: ptaha.in.ua)

Вільні люди

Бренд, який з'явився у 2014 році під час Революції гідності. У своїх вишиванках намагаються показати зв'язок українців із рідною землею, надихаючись різними образами: від традиційного посуду до червонокнижних рослин і тварин.

Вишиванки бренду Вільні люди (фото: vvl.com.ua)