Як виглядатиме космічний туалет для мандрівників: він буде з видом на Землю (фото)

Як виглядають капсули

Компанія з Флориди планує доставити туристів на висоту близько 30 км до краю космосу за допомогою герметичної капсули, підвішеної до високотехнологічної повітряної кулі.

Такі польоти триватимуть щонайменше 6 годин, отже у капсулі необхідна бортова ванна кімната.

Співзасновниця та один із генеральних директорів компанії Джейн Пойнтер разом із командою вирішили, що туалет на борту капсули має бути з виглядом. На землю.

Концепція дизайнерів Дена Віндоу та Ізабелли Трані зображує вбиральню з великим вікном, звідки відкривається вид на зірки та вигини Землі.

За словами Пойнтер, ванна кімната призначена для того, щоб мандрівники могли підбити підсумки своєї космічної екскурсії.

"У певні моменти це буде майже приголомшливим. Тому ми хотіли створити простір, де люди могли б усамітнитися, щоб приділити час себе", - наголосила вона.

У кабінці будуть величезні віконні жалюзі - не стільки для забезпечення конфіденційності (навколо нікого немає), скільки на випадок, якщо мандрівникам захочеться закритого простору для усамітнення.

На унітазі буде спеціальна подушка для сидіння - на випадок, якщо людина захоче просто провести час у кабінці наодинці.

Робоча назва кабінки - Space Spa, проте на цей момент там є лише туалет та раковина. Розробники стверджують, що потенційно можна буде розмістити ще щось на борту капсули, у тому числі гідромасажну ванну.

Як виглядатимуть туалети на капсулах для подорожей до космосу (скриншоти з сайту Космічна перспектива)

Що відомо про космічний туризм

Існує кілька компаній, які планують розпочати поїздки до космосу вже у 2024 році. Space Perspective, а також інші подібні компанії не відвозитимуть туристів безпосередньо до космосу, лише до його краю.

Тобто ці капсули не потраплять у суборбітальний простір, але піднімуться значно вище, ніж будь-який середній літак. Це гарантує чудовий вигляд на Землю та зірки, але без втрати гравітації та супутнього відчуття невагомості.

Перші групи із 8 осіб Space Perspective планує запустити вже до кінця 2024 року. Зараз компанія має ще кілька етапів розробки подорожей.

Вартість поїздки - 125 тисяч доларів і хоча точної дати старту ще немає, всі місця вже розкуплені.