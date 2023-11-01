Как будет выглядеть космический туалет для путешественников: он будет с видом на Землю (фото)

Как выглядят капсулы

Компания из Флориды планирует доставить туристов на высоту около 30 км к краю космоса с помощью герметичной капсулы, подвешенной к высокотехнологическому воздушному шару.

Такие полеты будут длиться не менее 6 часов, а значит в капсуле необходима бортовая ванная комната.

Соосновательница и один из генеральных директоров компании Джейн Пойнтер вместе с командой решили, что туалет на борту капсулы должен быть с видом. На Землю.

Концепция дизайнеров Дэна Уиндоу и Изабеллы Трани изображает уборную с большим окном, откуда открывается вид на звезды и изгибы Земли.

По словам Пойнтер, ванная комната предназначена для того, чтобы путешественники могли подвести итоги своей космической экскурсии.

"В определенные моменты это будет почти ошеломляющим. Поэтому мы хотели создать пространство, где люди могли бы уединиться, чтобы уделить время себя", - подчеркнула она.

В кабинке будут огромные оконные жалюзи - не столько для обеспечения конфиденциальности (вокруг никого нет), сколько на случай, если путешественникам захочется более закрытого пространства для уединения.

На унитазе будет специальная подушка для сидения - на случай, если человек захочет просто провести время в кабинке наедине.

Рабочее название кабинки - Space Spa, однако на данный момент там есть только туалет и раковина. Разработчики утверждают, что потенциально можно будет разместить еще что-нибудь на борту капсулы, в том числе и гидромассажную ванну.

Как будут выглядеть туалеты на капсулах для путешествий в космос (скриншоты с сайта Космическая перспектива)

Что известно о космическом туризме

Существует несколько компаний, которые планируют начать поездки в космос уже в 2024 году. Space Perspective, а также другие подобные компании не будут отвозить туристов непосредственно в космос, только к его краю.

То есть, эти капсулы не попадут в суборбитальное пространство, но поднимутся значительно выше, чем любой средний самолет. Это гарантирует великолепный вид на Землю и звезды, но без потери гравитации и сопутствующего ощущения невесомости.

Первые группы из 8 человек Space Perspective планирует запустить уже к концу 2024 года. Сейчас компании предстоит еще несколько этапов разработки путешествий.

Стоимость поездки - 125 тысяч долларов и, хотя точной даты старта еще нет, все места уже раскуплены.