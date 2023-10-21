Дивіться, як виглядає "місячний" будинок, який створили за космічним проєктом (фото)

У каліфорнійській пустелі розташований унікальний будинок, який часто називають "позаземним", оскільки він має незвичну химерну форму і збудований за технологією, яку створювали для космічного житла на замовлення NASA. Зараз цю споруду виставили на продаж і оцінили у 2,8 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Real estate .

Як виглядає унікальний будиночок

Будинок звели у 2014 році на основі проєктів Надера Халілі - засновника архітектурного стилю SuperAdobe. Особливість цієї технології у тому, що споруди будують із мішків із землею та колючим дротом.

У 1980-роках Халіл отримав замовлення від NASA на розробку космічного житла. Так він створив унікальний стиль SuperAdobe.

Будинок має 125 кв. м житлової площі, розташованої у трьох головних куполах, найбільший з яких містить дві спальні, вітальню, кухню та дві ванні кімнати.

Окремий самостійний купол має ще дві спальні та кімнату-студію, а також загальну ванну.

Ось так виглядає будинок, зведений у стилі SuperAdobe (фото: realtor.com)

Загалом у будинку є 5 спалень і 3 ванні кімнати, а на території також є кухня на відкритому повітрі та зона для барбекю, вогнище, басейн і навіть невеличкий храм.

В описі до оголошення про продаж будинку рієлтори пишуть, що "ця вишукана споруда подарує вам відчуття магії, ніби ви щойно перенеслися на іншу планету".

Попри свій космічний вигляд зовні, інтер'єри будинку абсолютно звичайні і житло має усі умови, необхідні для комфортного проживання.

Будинок у стилі SuperAdobe продають за 2,8 млн доларів (фото: realtor.com)

У чому особливість стилю SuperAdobe

При розробці свого стилю Халілі запропонував NASA використовувати місячний пил для заповнення пластикових труб Superadobe, а замість колючого дроту мали бути спеціальні липучки. Але поки такі будинки досі не з'явилися на Місяці.

Будинки у цьому стилі звели у середині 90-х років для біженців в Ірані під час війни у Перській затоці, але через кілька років уряд ліквідував табір. Відтоді метод Superadobe застосовували в Канаді, Мексиці, Бразилії, Белізі, Коста-Ріці, Чилі, Ірані, Індії, Росії, Малі та Таїланді, а також у США.

Конструкції Superadobe зазвичай мають 4 метри в діаметрі, більші споруди створюють шляхом групування кількох куполів разом.