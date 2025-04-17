Як виглядати стильно на Великдень: поради від Андре Тана

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився порадами, як створити стильний і доречний образ для святкування Великодня 2025. Він розповів, на які кольори, фасони та акценти варто звернути увагу цього року.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram стиліста.

Штани палаццо + блузка

Святковий образ до Великодня має бути не тільки красивим, а й комфортним, особливо якщо ви плануєте довгий день у родинному колі.

Один із найстильніших і водночас найзручніших варіантів - широкі штани палаццо в поєднанні з легкою блузкою. Такий образ - це поєднання жіночності, зручності та стилю. Він підкреслить вашу індивідуальність, не порушуючи традиційного святкового дрес-коду.



Образ зі штанами на Великдень 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Джинсовий total look

Як зазначив Андре Тан, світло-блакитний денім - це вдала ідея для святкування Великодня. Звісно, йдеться не про похід до церкви, а про свято в колі близьких або друзів.

"По-перше, цей колір символізує чистоту, спокій і легкість. По-друге, джинсовий тотал лук - це модно, просто й універсально. Сорочка і штани або спідниця в одному кольорі створюють цілісний образ. А щоб зробити його святковим - додайте сумку світлого або пастельного відтінку, хустку у волосся або цікаву прикрасу", - зазначив дизайнер.



Джинсовий лук на Великдень (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сукня пастельного кольору

Пастельні кольори - це символ легкості, відродження і гармонії. Вони чудово пасують до церковної атмосфери, сімейних зустрічей і весняних прогулянок. Такі відтінки освіжають і надають образу жіночності та витонченості.

Андре Тан радить звернути увагу на такі відтінки: м'ятний, пудровий, лимонний, бежевий.



Сукня на Великдень 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Аксесуар з історією

Також дизайнер радить доповнити святковий образ цікавим аксесуаром: це може бути прикраса мами, срібна шпилька, сережки у формі зерна або кулон із символікою. Головне не кількість, а особливий сенс такого аксесуара.



Аксесуар з історією доповнить найпростіший лук на Великдень (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Монохромний образ + акцент

Також Андре Тан пропонує звернути увагу на монохромні образи: наприклад, складені з червоних або чорних речей, взуття та аксесуарів. А акцент можна зробити за допомогою брошки з українським символом, сумки контрастного кольору, кулона або намиста.



Українська символіка в тренді (фото: instagram.com/andre_tan_official)