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Бахрома, замша і чоботи-"козаки": Катя Осадча показала ідеальний весняний образ у стилі бохо

Вівторок 15 квітня 2025 07:15
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Бахрома, замша і чоботи-"козаки": Катя Осадча показала ідеальний весняний образ у стилі бохо Катя Осадча показала стильний лук на весну (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Катерина Собкова

Навесні 2025 року в трендах стиль бохо або, як його ще називають, бохо-шик. Він поєднує в собі елементи етніки, вінтажу і легкого романтизму: бахрома, замша, легкі тканини, багатошаровість і теплі природні відтінки.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram телеведучої Каті Осадчої вирішило детальніше розповісти про її трендовий образ у стилі бохо, який зможе повторити кожна.

Який "лук" обрала Катя Осадча

Ведуча та багатодітна мама стежить за модними трендами. Днями вона показала стильний образ на весну.
Бахрома, замша і чоботи-&quot;козаки&quot;: Катя Осадча показала ідеальний весняний образ у стилі бохо
Катя Осадча задає тренди (фото: instagram.com/kosadcha)

Основою її луку стали джинси кольору індиго або, як його ще називають, raw denim ("сирий денім"). Це тканина, яка не піддається попередній обробці або пранню після виробництва і має досить щільну структуру.
Бахрома, замша і чоботи-&quot;козаки&quot;: Катя Осадча показала ідеальний весняний образ у стилі бохо
Осадча показала образ у стилі бохо-шик (фото: instagram.com/kosadcha)

Доповнити джинси Осадча вирішила шифоновою блузкою бежевого відтінку, а також укороченим жакетом із замші з бахромою - невід'ємним атрибутом стилю бохо.
Бахрома, замша і чоботи-&quot;козаки&quot;: Катя Осадча показала ідеальний весняний образ у стилі бохо
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Завершили стильний образ ведучої чоботи-"козаки" з оригінальним візерунком, а також сонцезахисні окуляри.
Бахрома, замша і чоботи-&quot;козаки&quot;: Катя Осадча показала ідеальний весняний образ у стилі бохо
Лук Каті Осадчої (фото: instagram.com/kosadcha)

Скільки коштує трендовий замшевий жакет з бахромою

Зазначимо, що укорочений жакет із замші українського бренду Got's Label, як у Осадчої, коштує 36 800 гривень.

"Укорочений жакет з бахромою виконаний з карамельної замші. М'яка фактура і теплий відтінок створюють вишуканий силует, який легко доповнить як повсякденний, так і більш вишуканий образ", - сказано в описі на сайті.
Бахрома, замша і чоботи-&quot;козаки&quot;: Катя Осадча показала ідеальний весняний образ у стилі бохо
Куртка з бахромою (фото: gotslabel.com)

Основні елементи стилю бохо

Природні тканини й легкі силуети

Льон, бавовна, шифон, замша - все, що "дихає" і красиво струмує. Одяг часто вільного крою, з елементами багатошаровості.

Етнічні та народні мотиви

Орнамент, вишивка, бахрома, аплікації. Часто можна побачити вплив культури циган, хіпі, індіанців, африканських або східних етносів.

Землисті відтінки + акценти

Теплі відтінки - коричневий, охра, теракота, кремовий - міксуються з насиченим синім, бірюзовим, бордовим.

Прикраси та аксесуари

Масивні сережки, каблучки, етнобраслети, капелюхи, в'язані сумки, сумки через плече з бахромою. Все змішується в одному вбранні, але має органічний вигляд.

Волосся і макіяж

Природні хвилі, коси, вінки, мінімум косметики, часто акцент на очі або губи. Головне - ефект невимушеності.
Бахрома, замша і чоботи-&quot;козаки&quot;: Катя Осадча показала ідеальний весняний образ у стилі бохо
Катя Осадча показала лук на весну в стилі бохо шик (фото: instagram.com/kosadcha)

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