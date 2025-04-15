Бахрома, замша і чоботи-"козаки": Катя Осадча показала ідеальний весняний образ у стилі бохо

Навесні 2025 року в трендах стиль бохо або, як його ще називають, бохо-шик. Він поєднує в собі елементи етніки, вінтажу і легкого романтизму: бахрома, замша, легкі тканини, багатошаровість і теплі природні відтінки.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram телеведучої Каті Осадчої вирішило детальніше розповісти про її трендовий образ у стилі бохо, який зможе повторити кожна.

Який "лук" обрала Катя Осадча

Ведуча та багатодітна мама стежить за модними трендами. Днями вона показала стильний образ на весну.



Катя Осадча задає тренди (фото: instagram.com/kosadcha)

Основою її луку стали джинси кольору індиго або, як його ще називають, raw denim ("сирий денім"). Це тканина, яка не піддається попередній обробці або пранню після виробництва і має досить щільну структуру.



Осадча показала образ у стилі бохо-шик (фото: instagram.com/kosadcha)

Доповнити джинси Осадча вирішила шифоновою блузкою бежевого відтінку, а також укороченим жакетом із замші з бахромою - невід'ємним атрибутом стилю бохо.



Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Завершили стильний образ ведучої чоботи-"козаки" з оригінальним візерунком, а також сонцезахисні окуляри.



Лук Каті Осадчої (фото: instagram.com/kosadcha)

Скільки коштує трендовий замшевий жакет з бахромою

Зазначимо, що укорочений жакет із замші українського бренду Got's Label, як у Осадчої, коштує 36 800 гривень.

"Укорочений жакет з бахромою виконаний з карамельної замші. М'яка фактура і теплий відтінок створюють вишуканий силует, який легко доповнить як повсякденний, так і більш вишуканий образ", - сказано в описі на сайті.



Куртка з бахромою (фото: gotslabel.com)

Основні елементи стилю бохо

Природні тканини й легкі силуети

Льон, бавовна, шифон, замша - все, що "дихає" і красиво струмує. Одяг часто вільного крою, з елементами багатошаровості.

Етнічні та народні мотиви

Орнамент, вишивка, бахрома, аплікації. Часто можна побачити вплив культури циган, хіпі, індіанців, африканських або східних етносів.

Землисті відтінки + акценти

Теплі відтінки - коричневий, охра, теракота, кремовий - міксуються з насиченим синім, бірюзовим, бордовим.

Прикраси та аксесуари

Масивні сережки, каблучки, етнобраслети, капелюхи, в'язані сумки, сумки через плече з бахромою. Все змішується в одному вбранні, але має органічний вигляд.

Волосся і макіяж