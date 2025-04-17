Как выглядеть стильно на Пасху: советы от Андре Тана

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился советами, как создать стильный и подходящий образ для празднования Пасхи 2025. Он рассказал, на какие цвета, фасоны и акценты следует обратить внимание в этом году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста.

Брюки палаццо + блузка

Праздничный образ к Пасхе должен быть не только красивым, но и комфортным, особенно если вы планируете долгий день в кругу семьи.

Один из самых стильных и одновременно удобных вариантов - широкие брюки палаццо в сочетании с легкой блузкой. Такой образ - это сочетание женственности, удобства и стиля. Он подчеркнет вашу индивидуальность, не нарушая традиционного праздничного дресс-кода.



Образ с брюками на Пасху 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Джинсовый total look

Как отметил Андре Тан, светло-голубой деним - это удачная идея для празднования Пасхи. Естественно, речь идет не о походе в церковь, а о празднике в кругу близких или друзей.

"Во-первых, этот цвет символизирует чистоту, спокойствие и легкость. Во-вторых, джинсовый тотал лук - это модно, просто и универсально. Рубашка и брюки или юбка в одном цвете создают целостный образ. А чтобы сделать его праздничным - добавьте сумку светлого или пастельного оттенка, платок в волосы или интересное украшение", - отметил дизайнер.



Джинсовый лук на Пасху (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Платье пастельного цвета

Пастельные цвета - это символ легкости, возрождения и гармонии. Они прекрасно подходят к церковной атмосфере, семейным встречам и весенним прогулкам. Такие оттенки освежают и придают образу женственности и утонченности.

Андре Тан советует обратить внимание на такие оттенки: мятный, пудровый, лимонный, бежевый.



Платье на Пасху 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Аксессуар с историей

Также дизайнер советует дополнить праздничный образ интересным аксессуаром: это может быть украшение мамы, серебряная шпилька, серьги в форме зерна или кулон с символикой. Главное не количество, а особенный смысл такого аксессуара.



Аксессуар с историей дополнит самый простой лук на Пасху (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Монохромный образ + акцент

Также Андре Тан предлагает обратить внимание на монохромные образы: например, составленные из красных или черных вещей, обуви и аксессуаров. А акцент можно сделать с помощью брошки с украинским символом, сумки контрастного цвета, кулона или бус.



Украинская символика в тренде (фото: instagram.com/andre_tan_official)