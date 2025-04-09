20 щасливих років: рідкісні архівні фото Чарльза III і Камілли, які вас вразять

9 квітня 2025 року король Чарльз III та королева-консорт Камілла відзначають 20-річчя з дня свого весілля. У зв'язку з цим вони вирішили показати в мережі рідкісні архівні фото.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну сторінку британської монархії в Instagram.

"20 щасливих років", - підписали вони відео, змонтоване зі знімків.

У ролику можна побачити фото з їхнього весілля, а також з інших важливих заходів і поїздок.

Зазначимо, що зараз Чарльз і Камілла перебувають в Італії з чотириденним державним візитом. Вчора пара представила свої нові портрети з нагоди 20-ї річниці весілля.



Чарльз III та Камілла (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Історія кохання Чарльза III та Камілли

Близькі стосунки між Чарльзом і Каміллою Шанд виникли ще на початку 1970-х років. У них були спільні інтереси, вони любили верхову їзду, гумор і культуру. Однак Камілла не влаштовувала королеву Єлизавету як дружина спадкоємця престолу.

1973 року Камілла стала дружиною Ендрю Паркер-Боулза, а 1981 року Чарльз одружився з Діаною Спенсер. Однак пара продовжувала спілкуватися: вони часто зустрічалися і зідзвонювалися. Це і стало однією з причин розлучення Чарльза і Діани, яке відбулося 1996 року.

Вони стали все частіше з'являтися на публіці, і наприкінці 1990-х - на початку 2000-х років їхній зв'язок став більш відкритим і визнаним.



Чарльз III та Камілла 9 квітня 2005 року (фото: Getty images)

Важливо зазначити, що Чарльз і Камілла зіткнулися з великою кількістю критики, оскільки багато хто не міг забути її роль у розлученні принца з Діаною, а дехто звинувачував у загибелі принцеси. Втім, довгий час не приймала Каміллу і сама Єлизавета. Вона називала її "аморальною жінкою", яка "завдала шкоди монархії".

Однак згодом Камілла змогла завоювати публічне визнання, і її роль у королівській родині була визнана.

9 квітня 2005 року відбулося їхнє весілля. Королева Єлизавета і принц Філіп не були присутні на церемонії одруження, але прийшли на церковну службу, щоб підтримати сина.

У 2023 році, після смерті Єлизавети II, Чарльз і Камілла стали королем і королевою-консортом.



Весілля Чарльза III та Камілли (фото: Getty images)