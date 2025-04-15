Как выглядела Сара Мишель Геллар в детстве: звезда "Баффи" показала архивное фото

Звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар поделилась с поклонниками редким архивным фото, на котором ее сложно узнать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее пост в Instagram -аккаунте.

Вчера, 14 апреля, актрисе исполнилось 48 лет.

"Сегодня я представляю эту королеву дня рождения. К счастью, это я", - отметила Геллар.

На фото будущей Баффи около 6-7 лет. Она позирует в платье с цветочным принтом и короне на голове.



Как выглядела звезда "Баффи" в детстве (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Что известно про Сару Мишель Геллар

Геллар - американская актриса, получившая мировую известность благодаря роли Баффи Саммерс в культовом сериале "Баффи - истребительница вампиров" (1997-2003), который объединяет элементы драмы, хоррора и подростковой комедии.

После завершения сериала Геллар снялась в ряде успешных фильмов, среди которых "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (1997), "Жестокие игры", "Просто неотразима" (1999), "Скуби-Ду" (2002) и "Скуби-Ду 2: Монстры на свободе" (2004).

Кроме киносъемок также принимала участие в озвучке героев анимационных фильмов "Робоцып" и "Звездные войны: Повстанцы".

С 2002 года замужем за актером Фредди Принцем-младшим, с которым познакомилась на съёмках фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". У супругов есть двое детей - дочь Шарлотта Грэйс Принц и сын Рокки Джеймс Принц.

Недавно Геллар трогательно обратилась к актрисе Мишель Трахтенберг, которая умерла 26 февраля в возрасте 39 лет. Актрисы играли в сериале "Баффи" сводных сестер.



Сара Мишель Геллар в первом сезоне сериала "Баффи - победительница вампиров" (кадр из сериала)