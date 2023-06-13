Як виглядає заповідне урочище Вирва після теракту на Каховській ГЕС: вражаючі фото

Урочище Вирва - неймовірно мальовниче заповідне місце у Запорізькій області, яке належить до національного заповідника "Хортиця".

Тут багато скель та нескінченна кількість струмочків. До війни це місце приваблювало туристів та помилуватися красою природи Старого Дніпра приїжджали з усіх куточків України.

Після підриву греблі Каховської ГЕС води в заповідній частині стало значно менше. Вона відійшла від берега на кілька метрів, а деякі частини урочища взагалі обміліли та залишилися без живлющої вологи.

Урочище Вирва (фото: instagram.com/klev_dh)

Ще Урочище Вирва – це ботанічний заказник, який є частиною природно-заповідного фонду місцевого значення. Тут є і ковиловий першостеп, у кожній балці - байрачний ліс. Тут багато рослин і є дикі птахи, і навіть звірі.

Постраждав також острів Хортиця, де вода місця зійшла на 3 та навіть на 5 метрів.

А так виглядало Урочище Вирва до теракту на Каховській ГЕС.

Урочище Вирва (фото: instagram.com/klev_dh)