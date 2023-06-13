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Як виглядає заповідне урочище Вирва після теракту на Каховській ГЕС: вражаючі фото

Як виглядає Урочище Вирва після руйнування Каховської ГЕС (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

На правому березі Дніпра у Запорізькій області знаходиться надзвичайно гарне заповідне місце – урочище Вирва. Воно починається біля Преображенського мосту і тягнеться майже до мосту, який з'єднує місто з островом Хортиця.

Як виглядає це заповідне місце після російського теракту на Каховській ГЕС показав місцевий фотограф Klev DH на своїй сторінці в Instagram.

Урочище Вирва - неймовірно мальовниче заповідне місце у Запорізькій області, яке належить до національного заповідника "Хортиця".

Тут багато скель та нескінченна кількість струмочків. До війни це місце приваблювало туристів та помилуватися красою природи Старого Дніпра приїжджали з усіх куточків України.

Після підриву греблі Каховської ГЕС води в заповідній частині стало значно менше. Вона відійшла від берега на кілька метрів, а деякі частини урочища взагалі обміліли та залишилися без живлющої вологи.

Урочище Вирва (фото: instagram.com/klev_dh)

Ще Урочище Вирва – це ботанічний заказник, який є частиною природно-заповідного фонду місцевого значення. Тут є і ковиловий першостеп, у кожній балці - байрачний ліс. Тут багато рослин і є дикі птахи, і навіть звірі.

Постраждав також острів Хортиця, де вода місця зійшла на 3 та навіть на 5 метрів.

А так виглядало Урочище Вирва до теракту на Каховській ГЕС.

Урочище Вирва (фото: instagram.com/klev_dh)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як після підриву Каховської ГЕС виглядає Кінбурнська коса.

А ще розповідали про те, що на фото показали повільне вмирання Каховського водосховища.

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Каховська ГЕСЗапоріжжяХортица