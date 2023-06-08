Перетворилася на острів і вирують пожежі. Як зараз виглядає Кінбурнська коса (фото, відео)

Після підриву Каховської ГЕС росіянами окупована Кінбурнська коса водою відрізана від материка, зокрема, повністю затоплено дорогу, що з'єднувала півострів із материком. Також на території вирують пожежі.

Про це на Facebook повідомляє Південний лісовий офіс.

Що відбувається на Кінбурнській косі

Місцеві жителі повідомляють про пожежу в лісових масивах на Кінбурнському півострові, яка триває вже другу добу. Клуби диму також видно з узбережжя Очаківської громади.

Відомо, що окупанти викрали пожежну спецтехніку. Гасити загоряння немає можливості.

Також до Кінбурнської коси наближається загроза підтоплення наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Більшість півострова знаходиться нижче рівня моря.

Існує можливість підтоплення 9353 га земель Василівського та Кінбурнського лісництв на півострові. За останньою інформацією, під водою опинилися 1,5 м берегової лінії.

Станом на вечір 7 червня в районі села Геройське дорога, яка пов'язувала півострів із материком, повністю затоплена. Кінбурн відрізано від великої землі.

Як і прогнозували експерти, внаслідок підриву Каховської ГЕС перешийок наприкінці затоки за межами дельти Дніпра буде майже повністю затоплено приблизно через 50 годин після прориву греблі. З коси до материка наземним транспортом дістатися вже неможливо.

Нагадаємо, що у 2022 році на території лісництв, розташованих на півострові, внаслідок бойових дій пожежами було охоплено 2150 гектарів лісу. Протягом 2023 року постійно відбуваються загоряння лісів через обстріли. Обсяги пожеж не можна назвати.

Що відомо про Кінбурнську косу

Кінбурнська коса - найдавніша природна зона, що у Миколаївській області. Наразі ця територія залишається під тимчасовою окупацією, проте місцеві жителі наполегливо опираються, а ЗСУ наближають час визволення.

Кінбурнська коса має давню історію - перші згадки про неї датуються XV ст. Тоді було збудовано фортецю Кінбурн, звідки і походить назва території.

Кінбурнська коса багата на унікальні природні явища. Затока, де зустрічаються Чорне море та Дніпро-Бузький лиман, рожеві та глиняні озера, реліктові гаї - все це дуже цінно.