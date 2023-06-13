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Как выглядит заповедное урочище Вырва после теракта на Каховской ГЭС: впечатляющие фото

Как выглядит Урочище Вырва после разрушения Каховской ГЭС (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

На правом берегу Днепра в запорожской области находится невероятно красивое заповедное место - урочище Вырва. Оно начинается возле Преображенского моста и тянется почти до моста, которые соединяет город с островом Хортица.

Как выглядит это заповедное место после российского теракта на Каховской ГЭС, показал местный фотограф Klev DH на своей странице в Instagram.

Урочище Вырва - невероятно красивое заповедное место в Запорожской области, которое относится к национальному заповеднику "Хортица".

Тут много скал и бесконечное количество ручейков. До войны это место привлекало туристов и полюбоваться красотами природы Старого Днепра приезжали со всех уголков Украины.

После подрыва гребли Каховской ГЭС, воды в заповедной части стало значительно меньше. Она отошла от берега на несколько метров, а некоторые части урочища вообще обмелели и остались без живительной влаги.

Урочище Вырва (фото: instagram.com/klev_dh)

Еще Урочище Вырва - это ботанический заказник, который является частью природно-заповедного фонда местного значения. Тут есть и ковыльный первостепь, в каждой балке - байрачный лес. Тут много растений и есть дикие птицы, а также звери.

Пострадал также остров Хортица, где вода места сошла на 3 и даже на 5 метров.

А вот так выглядело Урочище Вырва до теракта на Каховской ГЭС.

Урочище Вырва (фото: instagram.com/klev_dh)

Напомним, ранее мы писали о том, как после подрыва Каховской ГЭС выглядит Кинбурнская коса.

А еще рассказывали о том, на фото показали медленное умирание Каховского водохранилища.

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Каховская ГЭСЗапорожьеХортица