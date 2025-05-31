Як виглядає наймодніший плащ на весну і літо 2025: дружина Усика задає тренди

Який лук обрала дружина Усика

Для прохолодного весняного дня Катерина Усик обрала довгий плащ оливково-зеленого кольору з поясом на талії, який створює чіткий силует. Він має широкий комір та об'ємні, трохи збільшені плечі.

Катерина Усик задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Зазначимо, що такий плащ з натуральної або штучної шкіри - мастхев на перехідний сезон і дощову погоду.

Шкіряний тренч дружина боксера доповнила широкими штанами схожого відтінку, створивши єдиний і витончений монохромний образ.

Завершити стильний повсякденний лук вона вирішила чорними мюлями на високих підборах.

Образ Катерини Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Чому шкіряний тренч - тренд 2025

Повернення в моду 90-х і 2000-х

Мода циклічна, і зараз активно повертаються силуети з 90-х і початку 2000-х. Шкіряні тренчі - одна з ключових речей того часу, яку дизайнери адаптували під сучасність.

Катерина Усик задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Багатофункціональність

Це ідеальний варіант для перехідного сезону: шкіра добре захищає від вітру, дощу і прохолоди.

Стильний образ

Шкіряний тренч створює структурований, впевнений лук - завдяки щільній тканині, чіткому крою, акценту на плечах і талії. Він автоматично "збирає" образ у єдине ціле.

Монохром і відтінки природи

У 2025 році особливо актуальні природні кольори: оливковий, теракотовий, пісочний, глибокий шоколад. Саме такі відтінки часто використовуються в шкіряних тренчах, створюючи вишукану альтернативу класичному бежевому плащу.

Універсальність у стилізації

Його можна носити:

з джинсами та футболкою - для повсякденного луку

з сукнею або костюмом - для офісу або подій

із взуттям на підборах, кросівками або байкерськими чобітьми.

Катерина Усик задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)