Как выглядит самый модный плащ на весну и лето 2025: жена Усика задает тренды

Какой лук выбрала жена Усика

Для прохладного весеннего дня Екатерина Усик выбрала длинный плащ оливково-зеленого цвета с поясом на талии, который создает четкий силуэт. Он имеет широкий воротник и объемные, немного увеличенные плечи.

Екатерина Усик задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Отметим, что такой плащ из натуральной или искусственной кожи - мастхев на переходной сезон и дождливую погоду.

Кожаный тренч супруга боксера дополнила широкими брюками очень похожего оттенка, создав единый и утонченный монохромный образ.

Завершить стильный повседневный лук она решила черными мюлями на высоких каблуках.

Образ Екатерины Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Почему кожаный тренч - тренд 2025

Возвращение в моду 90-х и 2000-х

Мода циклична, и сейчас активно возвращаются силуэты из 90-х и начала 2000-х. Кожаные тренчи - одна из ключевых вещей того времени, которую дизайнеры адаптировали под современность.

Екатерина Усик задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Многофункциональность

Это идеальный вариант для переходного сезона: кожа хорошо защищает от ветра, дождя и прохлады.

Стильный образ

Кожаный тренч создает структурированный, уверенный лук - благодаря плотной ткани, четкому крою, акценту на плечах и талии. Он автоматически "собирает" образ в единое целое.

Монохром и оттенки природы

В 2025 году особенно актуальны природные цвета: оливковый, терракотовый, песочный, глубокий шоколад. Именно такие оттенки часто используются в кожаных тренчах, создавая изысканную альтернативу классическому бежевому плащу.

Универсальность в стилизации

Его можно носить:

с джинсами и футболкой - для повседневного лука

с платьем или костюмом - для офиса или событий

с обувью на каблуке, кроссовками или байкерскими сапогами.

Екатерина Усик задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)