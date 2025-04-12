Як виглядає наймодніша шкіряна куртка на весну 2025: дружина Усика задає тренди

Як Катерина Усик носить шкіряну куртку

Дружина Усика вибрала чорну куртку в стилі 1990-х з акцентом на талії. Як правило, це об'ємні моделі прямого крою і з широкими плечима, натхненні модою тих часів. Можна приглянути модель з підкресленою талією, наприклад з поясом або куліскою, які надають жіночності та елегантності.



Катерина Усик показала модну куртку на весну (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Шкіряну куртку дружина українського боксера доповнила широкими штанами коричневого відтінку, а також ботильйонами.



Дружина Усика показала модний лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Також вона додала в образ сонцезахисні окуляри. Від макіяжу, зачіски та інших аксесуарів вона відмовилася.



Дружина Усика показала лук на весну (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

З чим поєднувати шкіряну куртку навесні 2025

Оверсайз і обтислі речі

Масивна байкерська куртка або куртка 90-х має чудовий вигляд з лосинами, мініспідницею, обтислою трикотажною сукнею. Це створює баланс між об'ємом і жіночністю.

Повний total black

Шкіряна куртка + чорна водолазка + шкіряна мініспідниця або джинси.

Додай акцент: чоботи з металевими деталями, ланцюги або масивні окуляри.

Дуже в тренді - total black з різних фактур: матова шкіра + лакована + денім.

Зі світлими або яскравими акцентами

Біла або кольорова шкіряна куртка - мастхев 2025 року. Поєднуйте її з нейтральним низом (бежеві штани, сіра спідниця) або з яскравим акцентом, наприклад, червоним взуттям.

Кежуал з нотками ретро

Шкіряна куртка + джинси-кльош + кросівки або лофери. Додайте окуляри в стилі 70-х або шовкову хустку на голову - вийде модний ретро-лук.

З ноткою романтики

Дуже цікаве поєднання: шкіряна косуха + легка сукня з квітковим принтом. Можна додати високі чоботи або грубі черевики - і отримаєте ідеальний баланс жорсткості та ніжності.



Катерина Усик задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)