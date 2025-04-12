Как выглядит самая модная кожаная куртка на весну 2025: жена Усика задает тренды

Как Екатерина Усик носит кожаную куртку

Жена Усика выбрала черную куртку в стиле 1990-х с акцентом на талии. Как правило, это объемные модели прямого кроя и с широкими плечами, вдохновленные модой тех времен. Можно присмотреть модель с подчеркнутой талией, например с поясом или кулиской, которые придают женственности и элегантности.



Екатерина Усик показала модную куртку на весну (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Кожаную куртку супруга украинского боксера дополнила широкими брюками коричневого оттенка, а также ботильонами.



Жена Усика показала модный лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Также она добавила в образ солнцезащитные очки. От макияжа, прически и других аксессуаров она отказалась.



Жена Усика показала лук на весну (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

С чем сочетать кожаную куртку весной 2025

Оверсайз и обтягивающее

Массивная байкерская куртка или куртка 90-х прекрасно смотрится с лосинами, мини-юбкой, обтягивающим трикотажным платьем. Это создает баланс между объемом и женственностью.

Полный total black

Кожаная куртка + черная водолазка + кожаная мини-юбка или джинсы.

Добавь акцент: сапоги с металлическими деталями, цепи или массивные очки.

Очень в тренде - total black из разных фактур: матовая кожа + лакированная + деним.

Со светлыми или яркими акцентами

Белая или цветная кожаная куртка - мастхев 2025 года. Сочетайте ее с нейтральным низом (бежевые брюки, серая юбка) или с ярким акцентом, например, красной обувью.

Кежуал с нотками ретро

Кожаная куртка + джинсы-клеш + кроссовки или лоферы. Добавьте очки в стиле 70-х или шелковый платок на голову - получится модный ретро-лук.

С ноткой романтики

Очень интересное сочетание: кожаная косуха + легкое платье с цветочным принтом. Можно добавить высокие сапоги или грубые ботинки - и получите идеальный баланс жесткости и нежности.



Екатерина Усик задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)