Як виглядає найменший аеропорт у світі: під час зльоту у людей перехоплює подих!

Де у світі існує маленький аеропорт, у якого злітна смуга коротша за футбольне поле? Крім дуже маленької злітної смуги, у цього аеропорту й інші цікаві речі, через які зліт стає справжнім випробовуванням для пасажирів.
Де знаходиться найменший аеропорт світу та які цікаві факти про нього відомі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Більшість із нас звикли до великих міжнародних аеропортів з десятками терміналів і нескінченними чергами.
Але є місце, де аеропорт виглядає як маленький будиночок з мінімальним набором зручностей. Йдеться про аеропорт Juancho E. Yrausquin, розташований на острові Саба, який входить до складу Карибських Нідерландів.
Цей аеропорт офіційно визнаний найменшим у світі, і його характеристики вражають:
Довжина злітно-посадкової смуги: лише 400 метрів! Для порівняння, у великих аеропортах смуги мають довжину понад 2-3 км.
Розташування: аеропорт знаходиться на скелястому острові, оточеному морем, що робить посадку справжнім викликом для пілотів, а зліт літака - випробуванням для пасажирів.
Обслуговування: лише невеликі літаки та приватні рейси. Жодних Boeing чи Airbus тут не побачиш.
Аеропорт знаходиться всього за кілька кілометрів від центральної частини острова, і більшість пасажирів - це туристи, які шукають тиші та спокою на тропічному раю.
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Під час написання матеріалу використані джерела: airport-world.com, nationalgeographic .com, saba-tourism.com