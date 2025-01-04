UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Як виглядає найменший аеропорт у світі: під час зльоту у людей перехоплює подих!

Де знаходиться та як виглядає найменший аеропорт світу (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Де у світі існує маленький аеропорт, у якого злітна смуга коротша за футбольне поле? Крім дуже маленької злітної смуги, у цього аеропорту й інші цікаві речі, через які зліт стає справжнім випробовуванням для пасажирів.

Де знаходиться найменший аеропорт світу та які цікаві факти про нього відомі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Де знаходиться найменший аеропорт у світі

Більшість із нас звикли до великих міжнародних аеропортів з десятками терміналів і нескінченними чергами.

Але є місце, де аеропорт виглядає як маленький будиночок з мінімальним набором зручностей. Йдеться про аеропорт Juancho E. Yrausquin, розташований на острові Саба, який входить до складу Карибських Нідерландів.

Цей аеропорт офіційно визнаний найменшим у світі, і його характеристики вражають:

Довжина злітно-посадкової смуги: лише 400 метрів! Для порівняння, у великих аеропортах смуги мають довжину понад 2-3 км.

Розташування: аеропорт знаходиться на скелястому острові, оточеному морем, що робить посадку справжнім викликом для пілотів, а зліт літака - випробуванням для пасажирів.

Обслуговування: лише невеликі літаки та приватні рейси. Жодних Boeing чи Airbus тут не побачиш.

Цікаві факти про цей аеропорт

  • Злітна смуга аеропорту на острові Саба відома як одна з найнебезпечніших у світі через коротку довжину та скелі з обох боків.
  • Весь персонал аеропорту легко вміщується в одній кімнаті, хоча їх буквально кілька людей.
  • Аеропорт дуже маленький, хоча його красу часто використовують в зйомках документальних фільмів про авіацію.
  • Аеропорт на острові Саба відкрили в 1959 році й це була величезна подія для всіх жителів острова.
  • Перший літак приземлився 9 лютого 1959, а після цього було заборонено літати на острів та з нього, тому було вирішено зробити належне будівництво і запустити його ще раз - у 1963 році.
  • У 1998 році аеропорт був пошкоджений ураганом "Джордж" і його відновили тільки у 2002 році.

Як його знайти?

Аеропорт знаходиться всього за кілька кілометрів від центральної частини острова, і більшість пасажирів - це туристи, які шукають тиші та спокою на тропічному раю.

 

Раніше ми розповідали про те, чому над Тибетом пілоти намагаються не літати.

А ще писали про те, які 6 аеропортів світу рахуються найкрасивішими.

Під час написання матеріалу використані джерела: airport-world.com, nationalgeographic .com, saba-tourism.com

Читайте РБК-Україна в Google News
АеропортЦікаві фактиТуризм