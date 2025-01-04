Как выглядит самый маленький аэропорт в мире: во время взлета у людей перехватывает дыхание!

Где в мире существует маленький аэропорт, у которого взлетная полоса короче футбольного поля? Кроме очень маленькой взлетной полосы, у этого аэропорта и другие интересные вещи, из-за которых взлет становится настоящим испытанием для пассажиров.
Где находится самый маленький аэропорт мира и какие интересные факты о нем известны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Большинство из нас привыкли к большим международным аэропортам с десятками терминалов и бесконечными очередями.
Но есть место, где аэропорт выглядит как маленький домик с минимальным набором удобств. Речь идет об аэропорте Juancho E. Yrausquin, расположенном на острове Саба, который входит в состав Карибских Нидерландов.
Этот аэропорт официально признан самым маленьким в мире, и его характеристики впечатляют:
Длина взлетно-посадочной полосы: всего 400 метров! Для сравнения, в крупных аэропортах полосы имеют длину более 2-3 км.
Расположение: аэропорт находится на скалистом острове, окруженном морем, что делает посадку настоящим вызовом для пилотов, а взлет самолета - испытанием для пассажиров.
Обслуживание: только небольшие самолеты и частные рейсы. Никаких Boeing или Airbus здесь не увидишь.
Аэропорт находится всего в нескольких километрах от центральной части острова, и большинство пассажиров - это туристы, которые ищут тишины и покоя в тропическом раю.
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При написании материала использованы источники: airport-world.com, nationalgeographic .com, saba-tourism.com