Как выглядит самый маленький аэропорт в мире: во время взлета у людей перехватывает дыхание!

Где в мире существует маленький аэропорт, у которого взлетная полоса короче футбольного поля? Кроме очень маленькой взлетной полосы, у этого аэропорта и другие интересные вещи, из-за которых взлет становится настоящим испытанием для пассажиров.

Где находится самый маленький аэропорт мира и какие интересные факты о нем известны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Где находится самый маленький аэропорт в мире

Большинство из нас привыкли к большим международным аэропортам с десятками терминалов и бесконечными очередями.

Но есть место, где аэропорт выглядит как маленький домик с минимальным набором удобств. Речь идет об аэропорте Juancho E. Yrausquin, расположенном на острове Саба, который входит в состав Карибских Нидерландов.

Этот аэропорт официально признан самым маленьким в мире, и его характеристики впечатляют:

Длина взлетно-посадочной полосы: всего 400 метров! Для сравнения, в крупных аэропортах полосы имеют длину более 2-3 км.

Расположение: аэропорт находится на скалистом острове, окруженном морем, что делает посадку настоящим вызовом для пилотов, а взлет самолета - испытанием для пассажиров.

Обслуживание: только небольшие самолеты и частные рейсы. Никаких Boeing или Airbus здесь не увидишь.

Интересные факты об этом аэропорту

Взлетная полоса аэропорта на острове Саба известна как одна из самых опасных в мире из-за короткой длины и скал с обеих сторон.

Весь персонал аэропорта легко помещается в одной комнате, хотя их буквально несколько человек.

Аэропорт очень маленький, хотя его красоту часто используют в съемках документальных фильмов об авиации.

Аэропорт на острове Саба открыли в 1959 году и это было огромное событие для всех жителей острова.

Первый самолет приземлился 9 февраля 1959 года, а после этого было запрещено летать на остров и с него, поэтому было решено сделать надлежащее строительство и запустить его еще раз - в 1963 году.

В 1998 году аэропорт был поврежден ураганом "Джордж" и его восстановили только в 2002 году.

Как его найти?

Аэропорт находится всего в нескольких километрах от центральной части острова, и большинство пассажиров - это туристы, которые ищут тишины и покоя в тропическом раю.