Как выглядит самая маленькая лягушка в мире: она нарушает все представления о природе

Ученые совершили поразительное открытие - они нашли самую маленькую лягушку на планете. Это крошечное существо удивило исследователей своими размерами, нарушающими все представления о возможных границах природы.

Как выглядит самая маленькая лягушка мира, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The New York Times.

С длиной всего 6,95 миллиметра эта лягушка настолько мала, что могла бы легко поместиться на кончике пальца и даже меньше некоторых видов муравьев. Несмотря на размер, напоминающий сверчка, это не насекомое, а один из самых мелких известных позвоночных на Земле.

"Мы исследуем пределы размера жизни на планете", - отмечает герпетолог из Университета Кампинас в Бразилии Луис Фелипе Толедо.

Доктор Толедо и его коллеги описали эту малейшую лягушку в мире, предоставив ей название Brachycephalus dacnis в честь проекта сохранения Dacnis, благодаря которому удалось сделать это открытие.

Толедо впервые заподозрил существование миниатюрной лягушки, когда его коллега поделился несколькими аудиозаписями звуков мелких видов лягушек, собранных в бразильском атлантическом лесу. Прислушавшись к записям, он понял, что слышит совсем новое.

"О, у вас практически два вида в руках", - припоминает доктор Толедо.

В бразильских атлантических лесах обитает много лягушек рода Brachycephalus, также известных как "седловины". Благодаря способности прыгать на расстояние, в 30 раз превышающее длину их тела, они получили прозвище "блошиные карапузы".

Самая маленькая лягушка в мире (фото: Лукас Ботельо)

Из-за миниатюрных размеров разные виды Brachycephalus внешне выглядят очень похожими, поэтому отличить их только по внешнему виду сложно. Однако их брачные крики достаточно специфичны, поэтому самки безошибочно узнают самцов своего вида.

По словам доктора Толедо, брачный крик B. dacnis - короткий, мягкий и веселый, из-за чего люди часто путают его со сверчком.

ДНК тесты подтвердили, что B. dacnis генетически отличается от других видов. Это делает его седьмым известным видом блошиных лягушек и вторым наименьшим позвоночным на Земле после другой лягушки Brachycephalus, размер которой составляет 6,5 миллиметра.

Как отметил доктор Толедо, разница почти незаметна и зависит от доступных образцов – вполне возможно, что впоследствии найдут особь B. dacnis таких же размеров.

"Существует бесчисленное количество неизвестных крошечных лягушек", - говорит куратор герпетологии Музея естествознания Дании Марк Шерц.

Он добавил, что найти эти маленькие виды чрезвычайно сложно. Рекорд самых маленьких позвоночных ранее принадлежал новогвинейской лягушке Paedophryne amauensis (7 мм) и пресноводной карликовой рыбе-бычке (7,9 мм).

Самая маленькая лягушка в мире (фото: Лукас Ботельо)

Команда доктора Толедо создала 3D-сканирование B. dacnis с высоким разрешением, чтобы понять, как эта лягушка сохраняет анатомию, свойственную ее виду, несмотря на ее миниатюрные размеры.

Обычно у лягушек четыре пальца на руках и пять на ногах, однако у B. dacnis, как и у других миниатюрных видов, всего два пальца на руках и три на ногах, а также отсутствуют части внутренних ушей.

Большинство видов Brachycephalus имеют сросшиеся кости черепа, но B. dacnis сохраняет строение головы, как у обычных лягушек. В отличие от привычной метаморфозы, когда из яиц вылупляются головастики, B. dacnis откладывает только два яйца, из которых появляются полностью сформированные лягушки.

Миниатюризация делает этих лягушек уязвимыми для мелких хищников, таких как муравьи и пауки, но открывает новые возможности для выживания.

По словам Джоди Роули из Австралийского музея, миниатюризация позволяет им жить в недоступных для больших лягушек местах, таких как густые листья, полные мелкой пищи. Учитывая значительную вырубку атлантического леса, исследование таких видов может помочь в их сохранении.

"Настолько большая часть нашего биоразнообразия, известного и неизвестного, небольшая и замаскированная, и, что не удивительно, часто остается незамеченной", - добавляет доктор Роули.

Самая маленькая лягушка в мире (фото: Лукас Ботельо)