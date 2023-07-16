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Як виглядає найдорожча квартира в царському будинку на Хрещатику

Як виглядає найдорожча квартира для оренди (колаж Styler)
Автор: Ірина Костенко

Довготривала оренда квартири може стати у нагоді не лише звичайним українцям, але й заможнім туристам, першим особам іноземних посольств чи представництв.

Одну з найдорожчих квартир, яку здають у довготривалу оренду в самісінькому серці столиці, оглянемо нижче в матеріалі Styler.

Розташування

5-кімнатна квартира під оренду розміщена на другому з шести поверхів старовинного царського будинку в центрі Києва за адресою: вул. Архітектора Городецького, 11.

У кількох хвилинах пішки - станції метро Хрещатик і Майдан Незалежності, а також зупинки наземного транспорту.

Поруч - прекрасна інфраструктура. Неподалік будинку є школи, аптеки, сквери, банки, магазини, кінотеатри, театри, кафе та ресторани.

Життя в центрі Києва дуже дороге (фото: dom.ria.com)

Чим квартира цікава

Будинок - цегляний. Під'їзд було нещодавно відремонтовано, є ліфт. Сама квартира - також щойно після ремонту.

Загальна площа помешкання - 318, 8 кв.м. Житлова - 200 кв.м.

Воно складається з:

  • величезної вітальні з двома балконами
  • кабінету
  • гостьового санвузла
  • головної спальні (з власними вбиральнею та ванною кімнатою)
  • двох гостьових спалень (з власними санвузлами)
  • кухні (50 кв. м) з виходом на терасу
  • тераси (40 кв. м)

Ця квартира - ідеальна, але й коштує чимало (dom.ria.com)

Вартість

Довготривала оренда квартири, згідно з оголошенням, коштуватиме майбутнім господарям 468 165 грн на місяць (близько 12 500 тисяч доларів).

Окремо сплачувати доведеться комунальні витрати (за лічильниками) та централізоване опалення.

Читайте також, як виглядає найдорожча квартира Печерська з джакузі та барбекю на терасі.

Раніше ми писали також, що буде з цінами на оренду квартир в Києві.

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Київквартири