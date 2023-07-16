Як виглядає найдорожча квартира в царському будинку на Хрещатику

Довготривала оренда квартири може стати у нагоді не лише звичайним українцям, але й заможнім туристам, першим особам іноземних посольств чи представництв.
Одну з найдорожчих квартир, яку здають у довготривалу оренду в самісінькому серці столиці, оглянемо нижче в матеріалі Styler.
5-кімнатна квартира під оренду розміщена на другому з шести поверхів старовинного царського будинку в центрі Києва за адресою: вул. Архітектора Городецького, 11.
У кількох хвилинах пішки - станції метро Хрещатик і Майдан Незалежності, а також зупинки наземного транспорту.
Поруч - прекрасна інфраструктура. Неподалік будинку є школи, аптеки, сквери, банки, магазини, кінотеатри, театри, кафе та ресторани.
Життя в центрі Києва дуже дороге (фото: dom.ria.com)
Будинок - цегляний. Під'їзд було нещодавно відремонтовано, є ліфт. Сама квартира - також щойно після ремонту.
Загальна площа помешкання - 318, 8 кв.м. Житлова - 200 кв.м.
Воно складається з:
Ця квартира - ідеальна, але й коштує чимало (dom.ria.com)
Довготривала оренда квартири, згідно з оголошенням, коштуватиме майбутнім господарям 468 165 грн на місяць (близько 12 500 тисяч доларів).
Окремо сплачувати доведеться комунальні витрати (за лічильниками) та централізоване опалення.
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