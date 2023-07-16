Как выглядит самая дорогая квартира в царском доме на Крещатике

Долгосрочная аренда квартиры может пригодиться не только обычным украинцам, но и состоятельным туристам, первым лицам иностранных посольств или представительств.
Одну из самых дорогих квартир, которую сдают в долгосрочную аренду в самом сердце столицы, осмотрим ниже в материале Styler.
5-комнатная квартира в аренду размещена на втором из шести этажей старинного царского дома в центре Киева по адресу: ул. Архитектора Городецкого, 11.
В нескольких минутах пешком - станции метро Крещатик и Майдан Незалежности, а также остановки наземного транспорта.
Рядом - прекрасная инфраструктура. Недалеко от дома находятся школы, аптеки, скверы, банки, магазины, кинотеатры, театры, кафе и рестораны.
Жизнь в центре Киева очень дорогая (фото: dom.ria.com)
Дом - кирпичный. Подъезд был недавно отремонтирован, есть лифт. Сама квартира - также только после ремонта.
Общая площадь жилья - 318, 8 кв.м. Жилая - 200 кв.м.
Оно состоит из:
Эта квартира - идеальная, но и стоит немало (dom.ria.com)
Долгосрочная аренда квартиры, согласно объявлению, будет стоить будущим хозяевам 468 165 грн в месяц (около 12 500 тысяч долларов).
Отдельно платить придется за коммунальные расходы (по счетчикам) и централизованное отопление.
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