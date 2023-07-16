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Как выглядит самая дорогая квартира в царском доме на Крещатике

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Киев, Воскресенье 16 июля 2023 19:30
Как выглядит самая дорогая квартира в царском доме на Крещатике Как выглядит самая дорогая квартира для аренды (коллаж Styler)
Автор: Ирина Костенко

Долгосрочная аренда квартиры может пригодиться не только обычным украинцам, но и состоятельным туристам, первым лицам иностранных посольств или представительств.

Одну из самых дорогих квартир, которую сдают в долгосрочную аренду в самом сердце столицы, осмотрим ниже в материале Styler.

Расположение

5-комнатная квартира в аренду размещена на втором из шести этажей старинного царского дома в центре Киева по адресу: ул. Архитектора Городецкого, 11.

В нескольких минутах пешком - станции метро Крещатик и Майдан Незалежности, а также остановки наземного транспорта.

Рядом - прекрасная инфраструктура. Недалеко от дома находятся школы, аптеки, скверы, банки, магазины, кинотеатры, театры, кафе и рестораны.

Как выглядит самая дорогая квартира в царском доме на КрещатикеКак выглядит самая дорогая квартира в царском доме на Крещатике

Жизнь в центре Киева очень дорогая (фото: dom.ria.com)

Чем квартира интересна

Дом - кирпичный. Подъезд был недавно отремонтирован, есть лифт. Сама квартира - также только после ремонта.

Общая площадь жилья - 318, 8 кв.м. Жилая - 200 кв.м.

Оно состоит из:

  • огромной гостиной с двумя балконами
  • кабинета
  • гостевого санузла
  • главной спальни (с собственными туалетом и ванной комнатой)
  • двух гостевых спален (с собственными санузлами)
  • кухни (50 кв.м) с выходом на террасу
  • террасы (40 кв.м)

Как выглядит самая дорогая квартира в царском доме на КрещатикеКак выглядит самая дорогая квартира в царском доме на КрещатикеКак выглядит самая дорогая квартира в царском доме на Крещатике

Эта квартира - идеальная, но и стоит немало (dom.ria.com)

Стоимость

Долгосрочная аренда квартиры, согласно объявлению, будет стоить будущим хозяевам 468 165 грн в месяц (около 12 500 тысяч долларов).

Отдельно платить придется за коммунальные расходы (по счетчикам) и централизованное отопление.

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