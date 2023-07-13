Як виглядає найдорожча квартира Печерська з джакузі та барбекю на терасі

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5-кімнатні апартаменти розміщені на третьому з п'яти поверхів унікального клубного будинку в Печерському районі Києва за адресою: вул. Тімірязєвська, 23.

Будівля зведена біля Національного ботанічного саду імені Гришка, тому квартира має прекрасний панорамний вид по всьому периметру.

Неподалік - станції метро Дружби народів (з одного боку) та Видубичі (з іншого). Наявні також зупинки наземного транспорту.

Апартаменти в Києві з рекордною вартістю (фото: dom.ria.com)

Цікаві подробиці

У квартирі було зроблено дизайнерський ремонт VIP рівня з використанням іменитих брендів:

світло: ILFARI, Egoluce, Vistosi, Lumen Center

меблі: Swan, Porada, Giorgetti, Molteni

сантехніка: Villeroy Boch, Simas, Antonio Lupi, Gessi, Duravit, Flaminia, Eurolegno, Hatria, HG, Jacuzzi

Загальна площа помешкання - 370 кв. м. Житлова - 244 кв. м.

Висота стель - від 3,8 м до 4,8 м.

Апартаменти складаються з 5 кімнат, санвузлів і кухні-студії (35 кв. м).

Так виглядає зона відпочинку у квартирі в Києві (фото: dom.ria.com)

На терасі розташовані:

сауна

джакузі

зимовий сад

барбекю

зона відпочинку

Крім того, у помешканні встановлена система "Розумний будинок".

Сауна та кухня high-tech (фото: dom.ria.com)

Скільки коштує

За цю квартиру, згідно з оголошенням, майбутнім власникам доведеться викласти чималеньку суму. Вона продається за 2 300 000 доларів (86 142 314 грн). Тобто один метр квадратний коштує 6 216 доларів.

Додатково (щомісячно) сплачувати доведеться за всі комунальні витрати та централізоване опалення.