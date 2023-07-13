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Как выглядит самая дорогая квартира Печерска с джакузи и барбекю на террасе

Как выглядит самая дорогая квартира Печерска (коллаж Styler)
Автор: Ирина Костенко

Квартира мечты у каждого своя. Кому-то достаточно нескольких комнат и удобной инфраструктуры, другие имеют возможность приобрести "царские" хоромы. Несмотря на войну, экономический кризис и потерю многими украинцами самого дорогого, рынок недвижимости продолжает свое функционирование. Причем некоторые квартиры, выставленные на продажу, имеют большой размах.

Одну из самых дорогих квартир, выставленных на продажу в Печерском районе столицы, осмотрим ниже в материале Styler.

Где искать

5-комнатные апартаменты размещены на третьем из пяти этажей уникального клубного дома в Печерском районе Киева по адресу ул. Тимирязевская, 23.

Здание возведено возле Национального ботанического сада имени Гришко, поэтому квартира имеет прекрасный панорамный вид по всему периметру.

Недалеко находятся станции метро Дружбы народов (с одной стороны) и Выдубичи (с другой). Имеются также остановки наземного транспорта.

Апартаменты в Киеве с рекордной стоимостью (фото: dom.ria.com)

Интересные подробности

В квартире был сделан дизайнерский ремонт VIP уровня с использованием именитых брендов:

  • свет: ILFARI, Egoluce, Vistosi, Lumen Center
  • мебель: Swan, Porada, Giorgetti, Molteni
  • сантехника: Villeroy Boch, Simas, Antonio Lupi, Gessi, Duravit, Flaminia, Eurolegno, Hatria, HG, Jacuzzi

Общая площадь помещения - 370 кв. м. Жилая - 244 кв. м.

Высота потолков - от 3,8 м до 4,8 м.

Апартаменты состоят из 5 комнат, санузлов и кухни-студии (35 кв. м).

Так выглядит зона отдыха в квартире в Киеве (фото: dom.ria.com)

На террасе расположены:

  • сауна
  • джакузи
  • зимний сад
  • барбекю
  • зона отдыха

Кроме того, в помещении установлена система "Умный дом".

Сауна и кухня high-tech (фото: dom.ria.com)

Сколько стоит

За эту квартиру, согласно объявлению, будущим владельцам придется выложить немалую сумму. Она продается за 2 300 000 долларов (86 142 314 грн). То есть один метр квадратный стоит 6 216 долларов.

Дополнительно (ежемесячно) платить придется за все коммунальные расходы и централизованное отопление.

Раньше мы писали, что будет с ценами на аренду квартир в Киеве.

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Киевцены на жилье