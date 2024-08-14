Як виглядає і чим займається сьогодні Марина Кутєпова - дружина Олександра Шовковського

Після гучного розлучення у 2015 році з модельєром Ольгою Альоновою Олександр Шовковський уже багато років щасливий у шлюбі з Мариною Кутєповою, яка є співзасновником їхнього спільного ювелірного будинку.
Як дружина головного тренера київського "Динамо" виглядає сьогодні та що відомо про її життя, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Олександр Шовковський та Марина Кутєпова (фото: instagram.com/marynakutepova)
Марина Кутепова - третя дружина Олександра Шовковського. До цього спортсмен був двічі одружений: перший раз він повів під вінець Власту Фірсову, у пари народився син Владислав (1995 р. н.), вдруге - дизайнерку Ольгу Альонову, у шлюбі з якою народилася донька Олександра (2009 р. н.).
Для Марини шлюб із Шовковським також став не першим: до цього вона була одружена з російським бізнесменом Сергієм Євланчиком, від якого в неї є син Микита та донька Жасмін.
Причиною розлучення, за словами Кутєпової, стали постійні зради чоловіка: Євланчик не просто мав стосунки на стороні, а й приводив жінок в компанії, де була Марина з їхніми двома маленькими дітьми. У 2016 році суд виніс рішення щодо того, з ким мають залишитися діти Кутєпової та Євланчика - він став на бік матері, а у 2017-му експодружжя підписали мирову угоду.
"Причиною мого розлучення Саша ніколи не був і ніколи не став", - зазначила вона в одному з інтерв'ю.
Пара разом понад 9 років, проте спільних дітей вони не мають.
На сьогоднішній день дружина Шовковського займається ювелірним бізнесом. Ювелірний бренд SaSho (так Олександра прозвали вболівальники, коли він ще був воротарем), серед іншого, пропонує золоті запонки з емблемами "Динамо", патріотичні та байкерські мотиви тощо.
Кутєпова займається ювелірним бізнесом (фото: instagram.com/marynakutepova)
Також пара має ще один бізнес - тир "Тактика", який вони відкрили ще у 2016 році на лівому березі столиці, а також магазин зброї та тактичного спорядження. У березні 2023 року вони відкрили другий тир і ще один магазин на правому березі Києва.
У своєму Instagram бізнесвумен часто публікує фото з чоловіком і не втомлюється освідчуватися йому в коханні.
Також Кутєпова ділиться світлинами з дітьми, що підросли. Її донечці Жасмін цього року виповнилося 16, а синові Микиті - 18.
Марина Кутєпова з дітьми від першого шлюбу (фото: instagram.com/marynakutepova)
Власниця ювелірного бізнесу також виставляє фото з подорожей та ділиться своїми роздумами про життя.
"Я перестала думати про цифри, і це щастя. Я нарешті зрозуміла, що вік - це стан душі, іноді мені 18, іноді 6-7, іноді і більше 100. Я перестала шукати знайомства і спілкування, нарешті я зрозуміла, що люди, які є в моєму житті, це дорогоцінне каміння, які необхідно зберігати та цінувати більше ніж золото. Я перестала реагувати на думку інших про мене, це ж їхня думка, а не моя", - зазначила Марина в останній публікації.
Дружина Олександра Шовковського (фото: instagram.com/marynakutepova)
Дізнайтеся, як у реальному житті виглядає актриса, яка зіграла у фільмі "Прокляття черниці".
Раніше ми писали, як зараз виглядає Марсія Крос - руденька з "Відчайдушних домогосподарок".
При написанні матеріалу було використано такі джерела: Instagram-сторінка Марини Кутєпової, kp.ua, sport.informator.ua, tsn.ua.