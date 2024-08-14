Как выглядит и чем занимается сегодня Марина Кутепова - жена Александра Шовковского

Александр Шовковский и Марина Кутепова (фото: instagram.com/marynakutepova)

Начало отношений с Шовковским

Марина Кутепова - третья жена Александра Шовковского. До этого спортсмен был дважды женат: первый раз он повел под венец Власту Фирсову, у пары родился сын Владислав (1995 г. р.), второй раз - дизайнера Ольгу Аленову, в браке с которой родилась дочь Александра (2009 г. р.).

Александр Шовковский и его избранница в начале отношений (фото: facebook.com/people/Oleksandr-Shovkovskyi)

Для Марины брак с Шовковским также стал не первым: до этого она была замужем за российским бизнесменом Сергеем Евланчиком, от которого у нее есть сын Никита и дочь Жасмин.

Дети Кутеповой (фото: instagram.com/marynakutepova)

Причиной развода, по словам Кутеповой, стали постоянные измены супруга: Евланчик не просто имел отношения на стороне, но и приводил женщин в компанию, где была Марина с их двумя маленькими детьми. В 2016 году суд вынес решение по поводу того, с кем должны остаться дети Кутеповой и Евланчика - он встал на сторону матери, а в 2017-м экс-супруги подписали мировое соглашение.

"Причиной моего развода Саша никогда не был и никогда не стал бы", - отметила она в одном из интервью.

Пара вместе более 9-ти лет, однако совместных детей у них нет.

Александр Шовковский с супругой (фото: instagram.com/marynakutepova)

Чем занимается Кутепова

На сегодняшний день супруга Шовковского занимается ювелирным бизнесом. Ювелирный бренд SaSho (так Александра прозвали болельщики, когда он еще был вратарем) среди прочего предлагает золотые запонки с эмблемами "Динамо", патриотические и байкерские мотивы и другое.

Кутепова занимается ювелирным бизнесом (фото: instagram.com/marynakutepova)

Также пара имеет еще один бизнес - тир "Тактика", который они открыли еще в 2016 году на левом берегу столицы, а также магазин оружия и тактического снаряжения. В марте 2023 года этот они открыли второй тир и еще один магазин на правом берегу Киева.

Бизнесвумен в украшениях своего бренда (фото: instagram.com/marynakutepova)

Как выглядит Кутепова

В своем Instagram бизнесвумен часто публикует фото с супругом и не устает признаваться ему в любви.

Влюбленные на отдыхе (фото: instagram.com/marynakutepova)

Также Кутепова делится снимками с подросшими детьми. Ее дочери Жасмин в этом году исполнилось 16, а сыну Никите - 18.

Марина Кутепова с детьми от первого брака (фото: instagram.com/marynakutepova)

Владелица ювелирного бизнеса также выставляет фото с путешествий и делится своими размышлениями о жизни.

На отдыхе (фото: instagram.com/marynakutepova)

"Я перестала думать о цифрах, и это счастье. Я наконец-то поняла, что возраст - это состояние души, иногда мне 18, иногда 6-7, иногда и больше 100. Я перестала искать знакомств и общения, наконец-то я поняла, что люди, которые есть в моей жизни, это драгоценные камни, которые необходимо сохранять и ценить больше золота. Я перестала реагировать на мнение других обо мне, это же их мнение, а не мое", - отметила Марина в последней публикации.

Жена Александра Шовковского (фото: instagram.com/marynakutepova)