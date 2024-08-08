Як у реальному житті виглядає актриса, яка зіграла у фільмі "Монахиня" (фото)
У 2018 році на великі екрани вийшов фільм "Монахиня" - спін-офф хорору "Закляття-2". У цій картині ми бачимо головного антагоніста - зло, представлене глядачеві в образі досить моторошної черниці.
Який же вигляд має акторка, яка зіграла цього персонажа насправді і в яких фільмах її можна ще побачити - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Бонні Ааронс (фото: кадр з фільму "Монахиня")
Так, акторка, яка виконала роль черниці, знімається в кіно з 1994 року. Її творчість охоплює такі жанри, як трилер, комедія та драма. Однак найбільше глядачі запам'ятали її саме за образ черниці.
Зірку звати Бонні Ааронс. Їй зараз 41 рік, і вона продовжує активно працювати в кіноіндустрії.
Бонні не тільки акторка, а й сценаристка, а також продюсерка. Вона зіграла в таких фільмах, як "Мій хлопець - псих", "Закляття-2", "Затягни мене в пекло" і багатьох інших.
Бонні Ааронс (фото: instagram.com/bonnieaarons1)
Артистка категорично проти пластичних операцій. В юності вона зіштовхувалася з глузуванням і отримувала поради зробити ринопластику, але вона вважає, що повинна залишатися такою, якою була народжена.
Особисте життя Ааронс оповите таємницею, оскільки вона вважає за краще не розкривати його подробиці.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Вікіпедія, Instagram Бонні Ааронс.