ua en ru
Чт, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як у реальному житті виглядає актриса, яка зіграла у фільмі "Монахиня" (фото)

Четвер 08 серпня 2024 08:15
UA EN RU
Як у реальному житті виглядає актриса, яка зіграла у фільмі "Монахиня" (фото) Бонні Ааронс (фото: кадр з фільму "Монахиня")
Автор: Іванна Пашкевич

У 2018 році на великі екрани вийшов фільм "Монахиня" - спін-офф хорору "Закляття-2". У цій картині ми бачимо головного антагоніста - зло, представлене глядачеві в образі досить моторошної черниці.

Який же вигляд має акторка, яка зіграла цього персонажа насправді і в яких фільмах її можна ще побачити - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Як у реальному житті виглядає актриса, яка зіграла у фільмі &quot;Монахиня&quot; (фото)

Бонні Ааронс (фото: кадр з фільму "Монахиня")

Так, акторка, яка виконала роль черниці, знімається в кіно з 1994 року. Її творчість охоплює такі жанри, як трилер, комедія та драма. Однак найбільше глядачі запам'ятали її саме за образ черниці.

Зірку звати Бонні Ааронс. Їй зараз 41 рік, і вона продовжує активно працювати в кіноіндустрії.

Бонні не тільки акторка, а й сценаристка, а також продюсерка. Вона зіграла в таких фільмах, як "Мій хлопець - псих", "Закляття-2", "Затягни мене в пекло" і багатьох інших.

Як у реальному житті виглядає актриса, яка зіграла у фільмі &quot;Монахиня&quot; (фото)

Як у реальному житті виглядає актриса, яка зіграла у фільмі &quot;Монахиня&quot; (фото)Як у реальному житті виглядає актриса, яка зіграла у фільмі &quot;Монахиня&quot; (фото)

Як у реальному житті виглядає актриса, яка зіграла у фільмі &quot;Монахиня&quot; (фото)

Як у реальному житті виглядає актриса, яка зіграла у фільмі &quot;Монахиня&quot; (фото)

Бонні Ааронс (фото: instagram.com/bonnieaarons1)

Артистка категорично проти пластичних операцій. В юності вона зіштовхувалася з глузуванням і отримувала поради зробити ринопластику, але вона вважає, що повинна залишатися такою, якою була народжена.

Особисте життя Ааронс оповите таємницею, оскільки вона вважає за краще не розкривати його подробиці.

Дізнайтесь, як виглядає страшна дівчинка з "Дзвінка".

Також дивіться, який вигляд має молодший брат Кевіна з фільму "Сам удома".

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Вікіпедія, Instagram Бонні Ааронс.

Читайте РБК-Україна в Google News
Акторка Зірки
NEWS
ISW: "українські війська" підтвердили просування на 10 км у Курську область РФ
ISW: "українські війська" підтвердили просування на 10 км у Курську область РФ