Як у реальному житті виглядає актриса, яка зіграла у фільмі "Монахиня" (фото)

У 2018 році на великі екрани вийшов фільм "Монахиня" - спін-офф хорору "Закляття-2". У цій картині ми бачимо головного антагоніста - зло, представлене глядачеві в образі досить моторошної черниці.

Який же вигляд має акторка, яка зіграла цього персонажа насправді і в яких фільмах її можна ще побачити - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Бонні Ааронс (фото: кадр з фільму "Монахиня")

Так, акторка, яка виконала роль черниці, знімається в кіно з 1994 року. Її творчість охоплює такі жанри, як трилер, комедія та драма. Однак найбільше глядачі запам'ятали її саме за образ черниці.

Зірку звати Бонні Ааронс. Їй зараз 41 рік, і вона продовжує активно працювати в кіноіндустрії.

Бонні не тільки акторка, а й сценаристка, а також продюсерка. Вона зіграла в таких фільмах, як "Мій хлопець - псих", "Закляття-2", "Затягни мене в пекло" і багатьох інших.

Бонні Ааронс (фото: instagram.com/bonnieaarons1)

Артистка категорично проти пластичних операцій. В юності вона зіштовхувалася з глузуванням і отримувала поради зробити ринопластику, але вона вважає, що повинна залишатися такою, якою була народжена.

Особисте життя Ааронс оповите таємницею, оскільки вона вважає за краще не розкривати його подробиці.