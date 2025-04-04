Росія за ніч випустила по Україні десятки дронів: скільки збила ППО

Росія в ніч на 4 квітня знову атакувала Україну дронами. Окупанти випустили 78 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Сили протиповітряної оборони збили 42 дрони. ППО працювала на півночі, сході та в центрі країни.

Війська РФ випустили по Україні дрони з чотирьох напрямків - Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Курськ. Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Наслідки атаки РФ

Цієї ночі російська армія знову атакувала Харків. У місті було зафіксовано сім влучань під час атаки дронів. За даними місцевої влади, майже всі удари прийшлися на Новобаварський район Харкова, одне влучання було у Холодногірському районі по адміністративній будівлі, де не було людей.

Станом на ранок кількість жертв атаки у Харкові зросла до чотирьох, постраждали 35 осіб.

Також під ударом ворога були Дніпропетровська та Запорізька області.

Ворог спрямував безпілотники також на Київ. Влучань у столиці не було, але у Броварському районі Київської області внаслідок атаки виникли пожежі. Двоє осіб отримали поранення.

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