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Як виглядає і чим зараз займається Крістен Пазік - дружина Андрія Шевченка

Крістен Пазік з Андрієм Шевченком (фото: instagram.com/kristenpazik)
Автор: Юлія Любченко

Крістен Пазік заміжня за Андрієм Шевченком вже понад 20 років. За цей час жінка встигла побудувати успішну кар‘єру та міцну родину.

А чим займається та як виглядає Крістен зараз, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram жінки.

Як зараз виглядає та чим займається Крістен Пазік 

Крістен наразі 45 років, але дивлячись на її фотографії, можна сказати, що вона має приголомшливий вигляд. Та це і не дивно, адже Пазік колишня модель, яка присвятила кар'єрі багато років.

Раніше дружина Шевченка знімалась для крупних брендів та модних глянців. Її обличчя світилося в Америці та Британії. Крістен була однією з найпопулярніших моделей у свій час. Та нині вона вже не знімається для журналів. 

На цьому зв‘язок Крістен зі світом моди не завершився, оскільки вона є співвласницею магазину чоловічого одягу, під назвою IKKON, який є сімейним бізнесом. 

Як відомо, магазин вона відкрила разом зі своїми сестрами Карою та Марісою. Спочатку сестри продавали речі в інтернеті, а згодом у 2014 році вони відкрили справжній бутик у штатах. Зараз Пазік живе з Шевченком на три країни - США, Велику Британію та Україну.

Чим зараз живе Крістен Пазік (фото: instagram.com/kristenpazik)

Оскільки Андрій Шевченко та Крістен Пазік виховують чотирьох синів: старших Джордана та Крістіана і молодших Александара та Райдера-Габріеля, то більшість свого часу вона приділяє дітям 

Виходячи з того, що дружина Шевченка демонструє в Instagram, її фокус уваги нині направлений на родину та затишок.

Але і про себе жінка не забуває, вона має неймовірний вигляд. Її фігура залишається ідеальною, адже, колишніх моделей не буває.

У 45 років Пазік є справжнім прикладом того, як жінка може поєднувати кар'єру, родину, бути надійною опорою для чоловіка, другом і мамою для дітей та при цьому залишатися жіночною і красивою.

Чим зараз живе Крістен Пазік (фото: instagram.com/kristenpazik)

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Андрій Шевченкокохання